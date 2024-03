Banca digitale Fineco: zero costi per un anno intero

Sei stanco di recarti in filiale per le operazioni canoniche sul tuo conto? Abbiamo la soluzione per te: la banca digitale Fineco, che offre un conto moderno e vantaggioso.

Potrai svolgere tutte le operazioni che vuoi direttamente dal tuo smartphone o dal tuo computer. E se ti affretti, puoi aprire il conto online in pochi minuti e non pagare il canone per 12 mesi.

Fineco: la banca digitale che ti semplifica la vita

Con il conto Fineco, puoi fare tutto quello che faresti con una banca tradizionale, ma con più comodità e flessibilità.

Puoi prelevare denaro senza usare la carta, grazie al QR Code che ti permette di usare gli ATM UniCredit. Puoi pagare i tuoi acquisti con il tuo smartphone o il tuo smartwatch, grazie alla funzione Tap&Go che sfrutta la tecnologia NFC.

Un altro vantaggio è quello di potere inviare e ricevere soldi in tempo reale, con Fineco Pay e i bonifici istantanei. E se vuoi dividere il conto di una cena o fare un regalo, puoi farlo senza commissioni aggiuntive.

Fineco è anche una piattaforma di investimento e trading, che ti permette di accedere a 26 mercati internazionali con un unico conto multivaluta.

Puoi scegliere tra migliaia di prodotti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, ETF, fondi e opzioni, e sfruttare la piattaforma FinecoX, che ti offre strumenti avanzati e professionali per il trading online.

Aprire il conto online è facile e veloce. Basta andare sul sito e seguire le istruzioni. Ti basterà avere a portata di mano il tuo documento di identità, il tuo codice fiscale e il tuo smartphone. E se apri il conto entro il 12 aprile, non paghi il canone per un anno intero. Inoltre, se hai meno di 30 anni, il canone rimane a zero fino al tuo compleanno.

Diventa oggi stesso cliente Fineco e scopri tutti i vantaggi di una banca digitale che ti offre soluzioni innovative e convenienti.