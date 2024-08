Banca Fideuram mette in guardia i suoi clienti dalle truffe online

Banca Fideuram sta avvertendo tutti i suoi clienti in merito a una serie di truffe online molto pericolose. Si tratta di una campagna preventiva che però mira a sensibilizzare gli utenti rispetto a raggiri che si stanno diffondendo proprio in questi mesi. Le frodi bancarie purtroppo sono all’ordine del giorno e, se non si presta attenzione, il rischio di perdere denaro è molto alto. Quali sono i pericoli più diffusi in questo periodo? Ce lo dice proprio l’istituto di credito:

Anche se in apparenza ti scrive Fideuram o Intesa Sanpaolo, potrebbe trattarsi di una falsa comunicazione. Può sembrare infatti (cosiddetto attacco “spoofing”) che l’email o sms provenga da un mittente di cui ti fidi, incluse Intesa Sanpaolo o Fideuram. Presta molta attenzione perciò non solo al mittente ma anche al contenuto e ai dettagli del messaggio. E ricorda: se ti vengono richiesti codici o dati personali (password, numeri di carta di credito e codici di accesso) si tratta certamente di un tentativo di truffa.

Messaggi o email con link inclusi rimandano a pericolose pagine phishing che sembrano in tutto e per tutto quelle ufficiali di Fideuram, ma in realtà nascondono pericolose truffe online. Infatti, tutti i dati inseriti in quelle pagine vengono rubati dai cybercriminali che si appropriano così dei tuoi risparmi nel conto corrente. Anche le telefonate spesso nascondono raggiri pericolosi sfruttando lo spoofing telefonico. Con questa tecnica i criminali riescono a clonare i numeri di telefono delle banche.

Banca Fideuram: come difenderti dalle truffe online

Banca Fideuram ha dedicato un’intera sezione sul suo sito ufficiale per la sicurezza e la difesa dalle truffe online. Vediamo insieme alcuni consigli pratici che questa banca elenca per aiutare i suoi clienti a evitare pericolose conseguenze dovute a raggiri bancari: