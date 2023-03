Banca Sella: aprire un conto costa solo 1,50 euro al mese

Vuoi un conto corrente digitale che ti offra tutti i servizi di un istituto bancario tradizionale, ma con un’esperienza utente semplice e intuitiva tramite app? Allora Conto Sella potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Recentemente premiato come il miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, Conto Sella ti offre un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all’avanguardia, a portata di smartphone.

Con il piano “Start”, puoi anche usufruire di tre mesi di servizio gratuiti, per avere il tempo di provare il servizio e valutare se fa al caso tuo. Il canone è comunque piuttosto economico: si parla di solo 1,50 euro al mese. Inoltre, grazie all’innovativa tecnologia e alla sicurezza avanzata, puoi gestire il tuo conto corrente in modo facile e sicuro, ovunque tu sia.

Tutto ciò che Conto Sella offre a 1,50 euro al mese

Con il Conto Start di Banca Sella, gestire le tue spese quotidiane non è mai stato così facile e conveniente. Grazie all’apposita applicazione, avrai il pieno controllo delle tue finanze e potrai monitorare le tue spese in tempo reale, ovunque ti trovi. L’interfaccia intuitiva dell’app ti consente di effettuare bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti di bollettini e molto altro ancora, tutto con un solo tap.

Il Conto Start di Banca Sella non è solo una soluzione semplice e comoda per gestire le tue finanze quotidiane, ma offre anche una serie di funzionalità avanzate per aiutarti a risparmiare tempo e denaro. Con il salvadanaio digitale potrai impostare un obiettivo di risparmio e monitorarlo costantemente, mentre le statistiche ti permetteranno di tenere traccia delle tue spese e del tuo bilancio. Inoltre, con la funzione di invio denaro, potrai scambiare denaro all’istante con altri utenti Sella, senza dover utilizzare altri servizi di pagamento.

Non perdere l’opportunità di aprire il tuo Conto Start in pochi semplici passaggi e con la massima comodità. Grazie alla promozione in corso, i primi tre mesi di canone sono gratuiti, il che significa che potrai godere di tutti i vantaggi offerti dal conto per un periodo limitato ma senza spendere un centesimo. Quali sono i requisiti per aprire il tuo conto online? Devi essere maggiorenne, residente in Italia e avere a portata di mano il tuo Codice Fiscale, un documento d’identità e il tuo telefono cellulare. Se non hai a disposizione una webcam, potrai fornire un secondo documento identificativo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.