Banca Sella: lancia una soluzione innovativa per gestire il denaro in famiglia

Gestire il denaro in un contesto familiare, così come tra amici o coinquilini, non è per niente semplice.

Nonostante le innovazioni tecnologiche, spesso si creano situazioni poco piacevoli o, comunque, risulta difficile avere una visione complessiva a livello finanziario.

Proprio per questo motivi Banca Sella ha deciso di lanciare sul mercato Sella Circle, un nuovo tipo di sistema finanziario che permette di collegare tra loro diversi conti. Questo permette di monitorare e mantenere collegati i conti di ogni sottoscrittore, permettendo lo scambio di denaro in tempo reale tra gli stessi.

Attraverso questa funzione dunque, è possibile creare un vero e proprio network di conti digitali, interamente gestibile attraverso app mobile. Le applicazioni di Sella Circle, come è facile intuire, sono molteplici ed interessanti: si spazia dal bilancio familiare fino alla gestione di una casa tra coinquilini, con bollette e altri costi frazionabili facilmente.

Il tutto garantito da un istituto bancario serio e solido come Banca Sella.

Gestire il denaro in famiglia? Con gli strumenti di Sella Circle è semplice

Sella Circle può essere aperto direttamente online, sfruttando tutti gli strumenti di mobile banking offerti da Banca Sella.

Questo sistema include una carta di debito per ogni intestatario, oltre a una serie di vantaggi come bonifici istantanei e prelievi da ATM gratuiti. Lato sicurezza, merita qualche parola la polizza Cyber. Questa permette di tutelare tutti gli iscritti a Sella Circle rispetto ai tanti pericoli legati alla rete.

Non solo: per gli iscritti di età compresa tra i 12 e i 17 anni è possibile adottare la formula Sella Junior, con tanto di carta prepagata in plastica riciclata e altre funzioni molto apprezzate dai più giovani.

Altre funzioni, come il salvadanaio digitale e l’aggregatore di conti corrente, rendono questa soluzione ottima tanto per gestire il denaro in famiglia quando per quello di ogni singolo utente.

Infine, è bene tenere conto dell’assistenza in caso di problemi di qualunque tipo. In questo senso, Banca Sella si dimostra uno degli istituti bancari più attenti alle necessità dei propri clienti.

