Banca Sella offre un conto per tutti, anche per i minorenni

Banca Sella non avrebbe bisogno di presentazioni, ma a quei pochi che non l’hanno sentita nominare diciamo subito che si tratta di una banca che offre un conto per tutti, anche per i minorenni.

Una persona necessita di una soluzione economica e semplice? C’è chi vuole qualcosa di più complesso e che soddisfi tutte le esigenze di spesa? Urge una soluzione per condividere le spese? Tutto questo Banca Sella ce l’ha.

Un conto per tutti? Ecco quali

Banca Sella, come dicevamo, offre un conto per tutti. Eccoli nei dettagli:

Conto Smart : è la soluzione più economica perché è a 0 euro nei primi 3 mesi, mentre per i successivi si pagherà 1,50 euro al mese. Questo conto è ottimo per gestire le spese quotidiane. I prelievi sono gratuiti presso gli ATM Sella, 4 ogni mese presso gli altri in zona Euro. Bonifici SEPA e carta di debito sono gratis.

: è la soluzione più economica perché è a 0 euro nei primi 3 mesi, mentre per i successivi si pagherà 1,50 euro al mese. Questo conto è ottimo per gestire le spese quotidiane. I prelievi sono gratuiti presso gli ATM Sella, 4 ogni mese presso gli altri in zona Euro. Bonifici SEPA e carta di debito sono gratis. Conto Premium : nei primi 3 mesi si pagano 1,50 euro, che diventeranno 5 euro nei mesi successivi. Oltre alla carta di debito, con questo conto si può richiedere una carta di credito gratuitamente. Questo conto è perfetto per chi viaggia spesso. Sono previsti 6 prelievi gratuiti presso gli ATM non Sella.

: nei primi 3 mesi si pagano 1,50 euro, che diventeranno 5 euro nei mesi successivi. Oltre alla carta di debito, con questo conto si può richiedere una carta di credito gratuitamente. Questo conto è perfetto per chi viaggia spesso. Sono previsti 6 prelievi gratuiti presso gli ATM non Sella. Conto Circle: questo conto consente di condividere le spese tra amici, familiari o coinquilini. Il canone mensile nei primi tre mesi è di 5 euro, che passa a 8 euro in quelli successivi. È prevista una carta di debito e una prepagata, entrambe gratuite, per ogni intestatario del conto, ma niente carta di credito.

Per aprire questi conti, basta accedere a questa pagina.

Come detto in precedenza, Banca Sella offre ai giovani tra i 12 e i 17 anni una carta prepagata Junior ecosostenibile, che viene realizzata con la plastica riciclata dagli oceani.

Tramite l’app, i ragazzi potranno gestire autonomamente le proprie spese, anche all’estero, visualizzare i movimenti, usare il salvadanaio digitale e le statistiche per risparmiare piccole somme di denaro.

I genitori, usando l’app, potranno ricaricare la carta, ma anche eventualmente bloccarla o limitare l’uso, monitorare il saldo e i movimenti.

