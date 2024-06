Banco Bpm avvisa i clienti riguardo una nuova truffa pericolosa

Continuano i raggiri a danno dei clienti di banche famose che vengono truffati senza pietà. Bisogna dire che gli istituti di credito si stanno muovendo con campagne di prevenzione e alert tempestivi. Intesa Sanpaolo a inizio mese aveva avvisato di falsi operatore telefonici. Ora è il turno di Banco Bpm che sta segnalando ai suoi clienti una nuova truffa molto pericolosa e pressoché simile. L’avviso è stato diffuso tramite Home Banking e App Banking. Come funziona questo raggiro?

Un cliente viene contattato telefonicamente da un operatore che si finge dipendente di un’azienda di forniture o di servizi. La chiamata serve a comunicare all’utente che il codice IBAN per il pagamento è stato modificato. Chiedendo i dati personali della vittima, inviano il nuovo IBAN tramite SMS o email. Una volta modificato, il cliente non invierà più i pagamenti al vero fornitore, ma a dei cybercriminali. Un raggiro particolarmente efficace perché vengono sfruttate tecnologie particolari.

Infatti, Banco Bpm ha spiegato che questa truffa sfrutta anche sistemi tecnologici in grado di clonare numeri di telefono ed email ufficiali. Questo vuol dire che diventa sempre più difficile riconoscere se chi ci sta chiamando è un truffatore o un operatore ufficiale? Vediamo insieme quali sono le tecniche per evitare di essere raggirati da questi criminali del web che puntano ai nostri risparmi.

Come difendersi dalla truffa segnalata da Banco Bpm

In realtà esistono alcuni modi efficaci per difendersi dalla truffa segnalata da Banco Bpm. Il primo modo è attivare un filtro sul proprio smartphone contro le chiamate spam. Chi utilizza come dialer quello di Google trova questa funzionalità all’interno delle impostazioni dell’applicazione. Si tratta di un grande aiuto per riconoscere potenziali pericoli.

Tuttavia, questi cybercriminali spesso riescono a clonare numeri di telefoni ufficiali. In questo caso è importante non farsi prendere dal panico, ascoltare quello che l’operatore ha da dire. Una volta terminata la telefonata è opportuno contattare l’azienda tramite i suoi numeri di telefono ufficiali e chiedere spiegazioni in merito alla chiamata ricevuta. Così scoprirai se si tratta di questo raggiro. Banco Bpm, in caso di truffa online accertata o presunta, consiglia: