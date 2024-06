Intesa Sanpaolo avverte i clienti di falsi operatori telefonici

La nota banca Intesa Sanpaolo, famosa per la sua diffusione e per i suoi servizi tanto apprezzati, sta avvisando tutti i suoi clienti di un pericolo che potrebbe raggiungili. Aprendo l’App Banking dell’Istituto si può leggere una nuova comunicazione che mette in allerta di falsi operatori che si spacciano come dipendenti e che hanno come obiettivo quello di svuotarti il conto corrente.

Perciò, se anche tu sei cliente, presta molta attenzione. In questi giorni potresti essere raggiunto da una telefonata dove a identificarsi potrebbe essere un fasullo dipendente della banca. Si tratta di una pericolosa truffa che mette in pericolo i tuoi dati personali e bancari oltre al tuo conto corrente con tutti i tuoi risparmi. Il messaggio di allerta spiega molto velocemente la situazione:

Sei al telefono con un operatore? Fai attenzione alle truffe! Se sei stato contattato o hai ricevuto una richiesta di contatto da un presunto operatore banca che ti chiede di effettuare videochiamate per mostrare codici QR o di eseguire operazioni per mettere in sicurezza i tuoi fondi, stornare o revocare un bonifico, si tratta di una truffa!

Intesa Sanpaolo spiega come difendersi da falsi operatori telefonici

Oltre ad avvertire i clienti di pericolose truffe, Intesa Sanpaolo cerca sempre di fornire anche metodi pratici per evitare di cadere in queste pratiche. L’obiettivo deve essere quello di proteggere i propri dati personali, le proprie informazioni bancarie e i propri risparmi sul conto corrente. Come allora difendersi in modo efficace da questi pericoli?

Nello specifico, se è un operatore telefonico a contattarti spacciandosi per un dipendente della banca è importante non fornire mai i propri dati sensibili. Alla richiesta di fornire nome e cognome, data di nascita e codice fiscale è bene concludere subito la chiamata. Infatti, nessun dipendente di questa banca ti chiederà dati personali e codici di accesso per telefono.

Per sincerarti che tutto vada bene e che il tuo conto corrente è al sicuro, dopo aver chiuso la chiamata contatta subito i canali ufficiali di Intesa Sanpaolo. Scoprirai subito se quella telefonata era una truffa telefonica. In questo caso puoi segnalarla così che vengano presi provvedimenti da parte delle istituzioni preposte a questo. Presta molta attenzione anche allo Spoofing Telefonico che in questo giorni è tornato a mietere vittime.