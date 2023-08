Come vedere Barcellona-Cadice in diretta streaming

Barcellona-Cadice va in scena per la seconda giornata de LaLiga. Dopo un solo turno, per il club catalano è già vietato sbagliare, non sono concessi altri passi falsi. Si parte domenica 20 agosto alle ore 19:30 con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. La cornice è quella sempre suggestiva del Camp Nou.

LaLiga: guarda Barcellona-Cadice in streaming

Da uno sguardo alla classifica del campionato spagnolo emerge quella che può essere definita come un’anomalia: i padroni di casa fermi a 1 punto, in conseguenza al pareggio a reti inviolate dell’esordio contro il Getafe (macchiato tra le altre cose dall’espulsione di Raphinha). Dopo aver agguantato la salvezza in extremis nella scorsa stagione, invece, gli ospiti sono partiti nel migliore dei modi, allungando le mani sui tre punti in palio battendo di misura la neopromossa Alavés.

I tifosi blaugrana e tutti coloro che voglio porre fine al digiuno forzato estivo da grande calcio possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Federico Zanon.

Spetta ai due allenatori, Xavi e González, studiare il modulo giusto per strappare i punti in palio. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Barcellona (4-2-3-1): ter Stegen, Balde, Christensen, Koundé, Araujo, de Jong, Romeu, Gündoğan, Gonzalez, Ansu Fati, Lewandowski.

Cadice (4-4-2): Ledesma, Carcelén, Hernández, Fali, Javi, Ivi, Fede, Alcaraz, Machís, C. Ramos, Roger.

Considerando le forze in campo e il fattore casalingo, quasi inevitabilmente il pronostico è a favore dei blaugrana. Occhio però a un altro possibile scivolone.

Il grande calcio in streaming con un abbonamento a DAZN non è solo quello de LaLiga: c’è anche tutta la Serie A, al via con la nuova stagione proprio in questi giorni. Gli iscritti alla piattaforma potranno vedere dieci partite su dieci per ogni turno di campionato.

