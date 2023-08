Come vedere Bari-Palermo in diretta streaming

Bari-Palermo mette in scena, nella cornice dello stadio San Nicola, la sfida tra due delle squadre che puntano all’obiettivo promozione. Con fischio d’inizio in programma per venerdì 18 agosto alle ore 20:30, la prima giornata della nuova Serie B riserva già un big match, da vedere in streaming su DAZN.

Serie B: guarda Bari-Palermo in streaming

Lo scorso anno, i pugliesi hanno mancato per un soffio il passaggio alla massima divisione e, a questo giro, non hanno alcuna intenzione di ripetere l’errore. Alla ricerca di riscatto anche i siciliani. La sessione estiva di calciomercato ha portato nelle rispettive rose, tra gli altri, Menez da una parte, Mancuso e Ceccaroni dall’altra. Entrambe possono contare su un mix fra giovani talenti e veterani.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata alla voce di Edoardo Testoni.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici, Mignani e Corini, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci, Maiello, Maita, Bellomo, Morachioli, Cheddira, Menez;

Palermo (4-3-1-2): Pigliacelli, Buttaro, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio, Segre, Gomes, Saric, Insigne, Brunori, Mancuso.

Il pronostico dei bookmaker è a favore dei padroni di casa, ma la volontà degli ospiti di iniziare il nuovo campionato con il piede giusto potrebbe giocar loro un tiro mancino. Insomma, si assisterà quasi certamente a un incontro equilibrato.

Non c’è solo la Serie B nel calendario della piattaforma. Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in diretta streaming anche tutte le partite della Serie A, dieci incontri per ogni turno. Il servizio ospita poi gli eventi di numerosi altri sport: dal basket ai motori, passando per football americano, ciclismo e atletica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.