 Baseus Docking Station USB C Doppio Monitor 9 in 1: solo 35€ alla Festa delle Offerte Prime
La Baseus Docking Station USB C a Doppio Monitor 9 in 1 è in promozione folle alla Festa delle Offerte Prime Amazon: acquistala a soli 35,99€.
Vuoi poter connettere tutto quello che ti serve al tuo laptop in modo semplice e immediato? Allora la Baseus Docking Station USB C Doppio Monitor 9 in 1 è la soluzione perfetta per te. La colleghi alla porta USB Type C e in un secondo hai tutto il necessario per una connettività professionale. Oggi costa solo 35,99 euro, invece di 59,99 euro, grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon.

In un attimo ottieni 9 punti di connessione differenti per il tuo laptop:

  • 2 porte HDMI 4K;
  • 2 porte USB 3.0;
  • 1 porta USB 2.0;
  • 1 porta Ethernet;
  • 1 porta MicroSD;
  • 1 porta Scheda SD;
  • 1 porta 100W PD.

Baseus Docking Station USB C Doppio Monitor 9 in 1: compatibilità (quasi) universale

La Baseus Docking Station USB C Doppio Monitor 9 in 1, a soli 35,99 euro, è compatibile quasi con tutti i dispositivi. Dai un’occhiata alla compatibilità ufficiale dichiarata dalla casa produttrice.

Baseus Docking Station USB C a Doppio Monitor, 9 in 1 HUB USB C Dual 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 100W PD, Lettore Schede SD/TF, 3 USB, adattatore multiporta USB C per MacBook/Dell/HP/Surface/Lenovo

Baseus Docking Station USB C a Doppio Monitor, 9 in 1 HUB USB C Dual 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 100W PD, Lettore Schede SD/TF, 3 USB, adattatore multiporta USB C per MacBook/Dell/HP/Surface/Lenovo

35,99 59,99€ -40,01%
Dispositivi compatibili: Steam Deck, MacBook Pro (M2 and M1) 2023 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016, MacBook Air (M2 and M1) 2022 / 2020 / 2019 / 2018, iPad Pro 3~6, iPad Air 4~5, iPad Mini 6, Surface Pro 8 / Surface Pro 7 / Surface Pro X / Surface Go 2 / Surface Go / Surface Book 2 / Surface Book 3 / Surface Laptop 3 DELL XPS 13 / 15 / 17 / XPS12 9250, Latitude 7000 / 5000, Inspiron 7000 HP Spectre 13 / Spectre X 360, ENVY 15 / 13 / X 360, EliteBook 1050 G1 / Folio G1 / X 360 Lenovo Yoga 920 / 910 / 900, Yoga 4 Pro, ThinkPad X 1 / X 390 Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Note9, Note10, Note10+, Note20, Note 20 Ultra, A70 HUAWEI Mate 10, Mate20, Mate20 Pro, Mate20 X, Mate20 RS, Mate30, Mate30 Pro, Mate30 RS, Mate40, Mate40 Pro, Mate40 Pro+, Mate40 RS, Mate40E Pro, P20, P20 Pro, P30, P30 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50, P50 Pro, P50 E, HONOR 30, 30 Pro, 50, 50 Pro, 60, 60 Pro Oneplus 8, 8 Pro, 8T Pro, 9, 9 Pro, 9R, 9RT, 10 Pro.

Non perdere altro tempo! Ordinala adesso a soli 35,99 euro, invece di 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

7 ott 2025
