Torna il grande basket: al via la Serie A, guardala in streaming

Ci siamo: è ormai tutto pronto per dare il via a una nuova stagione di grande basket. Sta per partire l’edizione 2024-25 della Serie A Unipol e potrai vedere tutte le partite in streaming su DAZN. Si inizierà il prossimo weekend, con la gara Reggiana-Trento in programma per sabato 28 settembre, alle ore 19:30. La regular season andrà poi avanti fino a maggio, quando toccherà ai playoff.

Milano e Bologna sono ancora una volta le favorite

La grande favorita è ancora una volta Olimpia Milano, detentrice degli ultimi tre titoli e della Supercoppa Italiana appena conquistata nei giorni scorsi. Le Scarpette Rosse dovranno comunque, di nuovo, fare i conti con Virtus Bologna, battuta nell’ultima finalissima e determinata a rifarsi. Entrambe saranno impegnate anche sui campi internazionali dell’Eurolega. Brescia, già capace di dimostrare le proprie potenzialità, Venezia e Derthona sono distaccate nelle quote dei bookmaker, ma proveranno comunque a dare battaglia rovinando i piani delle big. Non perdere nemmeno una gara approfittando dell’offerta della piattaforma.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming tutte le partite della Serie A Unipol di basket, la risposta è una sola: DAZN. Il servizio detiene i diritti per trasmettere i match in diretta, con la possibilità di riprodurli sui tuoi dispositivi. Lo stesso vale per l’Eurolega che abbiamo già citato.

DAZN Start con il basket di Serie A Unipol ed Eurolega

La spesa è davvero contenuta: da soli 11,99 euro al mese, grazie all’abbonamento Start, hai la possibilità di guardare ogni gara dai display dello smartphone, del tablet, del computer o sul televisore. Puoi anche risparmiare con la sottoscrizione annuale. Per saperne di più, dai uno sguardo al sito ufficiale, dove sono riportati i dettagli della promozione.