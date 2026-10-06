Bassi profondi e 60 ore di autonomia: le Cuffie Soundcore Q11i sono un best buy su Amazon

La Festa delle Offerte Prime colpisce ancora! Su Amazon in questo istante acquisti a un prezzo da vero best buy le Cuffie Soundcore Q11i. Dalle caratteristiche premium, offrono bassi profondi, 60 ore di autonomia, audio hi-res, connessione multipoint e cuscinetti rimovibili con meno di 30 euro. Acquistale subito a soli 27,99 euro!

Approfitta di un ascolto premium grazie all’Audio Hi-Res. I driver dinamici personalizzati da 40 mm assicurano un’esperienza potente e profonda. Gli alti sono cristallini e i bassi profondi grazie alla tecnologia Bass Boost che analizza le frequenze basse in tempo reale garantendo un potenziamento istantaneo con un solo tocco.

Avendo i cuscinetti rimovibili è molto più facile gestirne la manutenzione. Potrai pulirli molto più facilmente e sostituirli se necessario, senza dover cambiare le cuffie. L’imbottitura segue le linee del tuo viso e aderisce perfettamente intorno alle orecchie, restituendo un comfort irresistibile, degno delle cuffie top di gamma. E con una sola ricarica hai 60 ore di autonomia.

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