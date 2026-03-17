 Basta abbonamenti con pCloud e i suoi piani a vita in offerta speciale
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Basta abbonamenti con pCloud e i suoi piani a vita in offerta speciale

Da oggi puoi smettere di pagare l'abbonamento per il tuo spazio cloud grazie a pCloud e ai suoi ottimi piani a vita in offerta speciale.
Basta abbonamenti con pCloud e i suoi piani a vita in offerta speciale
Informatica Cloud & Hosting
Da oggi puoi smettere di pagare l'abbonamento per il tuo spazio cloud grazie a pCloud e ai suoi ottimi piani a vita in offerta speciale.
Canva

Smetti di essere schiavo di costosi abbonamenti per avere a disposizione uno spazio cloud dove archiviare i tuoi contenuti multimediali. Grazie a pCloud e ai suoi piani a vita in offerta speciale ottieni tutto lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre. Non dovrai più sottoscrivere alcun abbonamento. Scegli lo spazio che ti serve e ottieni lo sconto!

Scegli il Cloud senza abbonamento
  • Ottieni Premium 500 GB se sei un utente che non vuole riempire lo spazio di archiviazione del suo smartphone e cerca una soluzione per accedere a foto, video e file in tempo reale da tutti i suoi dispositivi. Oggi costa solo 199 euro, invece di 299 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 500 GB di spazio oltre a 500 GB di traffico link condiviso.
  • Ottieni Premium Plus 2 TB se sei un appassionato di foto e video e vuole tutto lo spazio di archiviazione per conservare in sicurezza i suoi contenuti preferiti, sempre accessibili da tutti i suoi dispositivi. Lo trovi in offerta a soli 399 euro, invece di 599 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 2 TB di spazio oltre a 2 TB di traffico link condiviso.
  • Ottieni Ultra 10 TB se sei un professionista che ha bisogno di molto spazio per archiviare contenuti vari senza limiti. Proprio ora è in promozione a soli 1190 euro, invece di 1890 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 10 TB di spazio oltre a 2 TB di traffico link condiviso.

Cosa offrono tutti i piani a vita pCloud

Come spesso specifichiamo, i piani a vita pCloud si differenziano solo per lo spazio di archiviazione e il traffico link condiviso che offrono. Per il resto, ovvero le funzionalità incluse, sono tutti uguali. Questo significa che sicurezza e ottimizzazione del piano da 10 TB sono identiche a quelle del piano da 500 GB. Ecco cosa trovi:

Scegli il Cloud senza abbonamento
  • tanta sicurezza con crittografia AES a 256 bit e data center certificati sotto rigorose leggi svizzere sulla privacy;
  • possibilità di recuperare i file cancellati entro 30 giorni dall’eliminazione;
  • link protetti da password per collaborare con chi vuoi;
  • lettore multimediale integrato per musica e video;
  • caricamento del rullino automatico;
  • app multidispositivo;
  • trasferimento e backup dei dati anche da cloud di terze parti.

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Pubblicato il 17 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
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17 mar 2026
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