Basta abbonamenti con pCloud e i suoi piani a vita in offerta speciale

Smetti di essere schiavo di costosi abbonamenti per avere a disposizione uno spazio cloud dove archiviare i tuoi contenuti multimediali. Grazie a pCloud e ai suoi piani a vita in offerta speciale ottieni tutto lo spazio che vuoi e lo paghi una volta per sempre. Non dovrai più sottoscrivere alcun abbonamento. Scegli lo spazio che ti serve e ottieni lo sconto!

Ottieni Premium 500 GB se sei un utente che non vuole riempire lo spazio di archiviazione del suo smartphone e cerca una soluzione per accedere a foto, video e file in tempo reale da tutti i suoi dispositivi. Oggi costa solo 199 euro, invece di 299 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 500 GB di spazio oltre a 500 GB di traffico link condiviso.

se sei un utente che non vuole riempire lo spazio di archiviazione del suo smartphone e cerca una soluzione per accedere a foto, video e file in tempo reale da tutti i suoi dispositivi. Oggi costa solo 199 euro, invece di 299 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 500 GB di spazio oltre a 500 GB di traffico link condiviso. Ottieni Premium Plus 2 TB se sei un appassionato di foto e video e vuole tutto lo spazio di archiviazione per conservare in sicurezza i suoi contenuti preferiti, sempre accessibili da tutti i suoi dispositivi. Lo trovi in offerta a soli 399 euro, invece di 599 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 2 TB di spazio oltre a 2 TB di traffico link condiviso.

se sei un appassionato di foto e video e vuole tutto lo spazio di archiviazione per conservare in sicurezza i suoi contenuti preferiti, sempre accessibili da tutti i suoi dispositivi. Lo trovi in offerta a soli 399 euro, invece di 599 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 2 TB di spazio oltre a 2 TB di traffico link condiviso. Ottieni Ultra 10 TB se sei un professionista che ha bisogno di molto spazio per archiviare contenuti vari senza limiti. Proprio ora è in promozione a soli 1190 euro, invece di 1890 euro e paghi una volta per sempre. Questo piano offre 10 TB di spazio oltre a 2 TB di traffico link condiviso.

Cosa offrono tutti i piani a vita pCloud

Come spesso specifichiamo, i piani a vita pCloud si differenziano solo per lo spazio di archiviazione e il traffico link condiviso che offrono. Per il resto, ovvero le funzionalità incluse, sono tutti uguali. Questo significa che sicurezza e ottimizzazione del piano da 10 TB sono identiche a quelle del piano da 500 GB. Ecco cosa trovi:

tanta sicurezza con crittografia AES a 256 bit e data center certificati sotto rigorose leggi svizzere sulla privacy;

con crittografia AES a 256 bit e data center certificati sotto rigorose leggi svizzere sulla privacy; possibilità di recuperare i file cancellati entro 30 giorni dall’eliminazione;

entro 30 giorni dall’eliminazione; link protetti da password per collaborare con chi vuoi;

per collaborare con chi vuoi; lettore multimediale integrato per musica e video;

per musica e video; caricamento del rullino automatico ;

; app multidispositivo ;

; trasferimento e backup dei dati anche da cloud di terze parti.