Basta attacchi hacker al PC: scegli i pacchetti Norton in offerta

Cerchi una soluzione per dire addio agli attacchi hacker al PC? Buone notizie: Norton propone pacchetti con antivirus e VPN di livello superiore. Così come il caffè e il cornetto sono obbligatori in una colazione italiana, anche il bundle di sicurezza completo lo è per il tuo dispositivo.

Nella fattispecie, parliamo di Norton 360. Dentro ci trovi il famoso antivirus dell’azienda e il servizio Secure VPN. Grazie a questa accoppiata vincente, sarai protetto sia dalle minacce digitali che da sguardi indiscreti che cercano di tracciare le tue attività online. Tutto questo a un prezzo mai visto prima.

Norton 360: difesa potente contro gli attacchi hacker al PC

Il primo bundle di cui ti parleremo è Norton 360 Deluxe, che costa poco più di 34 euro all’anno. Puoi proteggere fino a 5 dispositivi contemporaneamente (PC Windows, Mac, Android e iPhone sei coperto) e non ci sono vincoli.

Oltre all’antivirus e alla VPN, Norton 360 Deluxe include anche un password manager per chi dimentica ogni volta la password del Wi-Fi. Hai inoltre a disposizione 50 GB in cloud per il backup dei tuoi dati, e strumenti extra come SafeCam per PC, Protezione minori e Dark Web Monitoring.

Per i più esigenti, ecco il bundle Advanced. Qui la protezione device è allargata fino a 10, e costa 44 euro. Cosa ottieni di più? Oltre a 200 GB in cloud, ci sono tre nuovi servizi: assistenza per il ripristino dell’identità, assistenza in caso di furto del portafoglio e Social Media Monitoring. Infine, se le cose non vanno come speravi, puoi richiedere il rimborso entro 60 giorni dalla sottoscrizione. Se vuoi che gli attacchi hacker al PC finiscano, adesso sai cosa fare.