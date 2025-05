Basta con lo stress dei call center: eliminali con Incogni al 50% di sconto

Le telefonate indesiderate stanno diventando un vero e proprio incubo quotidiano. Promozioni aggressive, proposte di fornitori energetici, offerte di operatori telefonici: i call center sembrano non darti mai tregua. Ma c’è una soluzione semplice e automatica per liberarsene una volta per tutte: Incogni, lo strumento sviluppato da Surfshark per rimuovere i tuoi dati personali dai database delle aziende che li vendono o li usano per contattarti.

In questo momento, Incogni è disponibile con uno sconto del 50% su tutti i piani. Il piano annuale parte da 7,29€ al mese: è a tutti gli effetti una delle soluzioni più efficaci ed economiche per riprendere il controllo sulla propria privacy e dire addio alle chiamate moleste.

Come funziona Incogni

Incogni agisce su un problema reale: la raccolta e la diffusione incontrollata dei dati personali da parte dei cosiddetti data broker, società che acquistano, incrociano e rivendono informazioni sensibili (tra cui numero di telefono, indirizzo, abitudini online e preferenze di consumo) a fini commerciali. Queste informazioni, spesso, finiscono proprio nelle mani dei call center.

Una volta iscritto, Incogni si occupa in automatico di contattare i data broker a tuo nome, invocando i diritti previsti dalle normative sulla protezione dei dati (come il GDPR in Europa o il CCPA negli Stati Uniti). Non appena riceve risposta, il tool verifica l’effettiva rimozione dei tuoi dati e ti aggiorna sullo stato delle richieste attraverso una dashboard intuitiva. In pratica, fa tutto il lavoro al posto tuo.

Tra le altre funzionalità:

copertura di centinaia di data broker in continuo aggiornamento;

in continuo aggiornamento; processo 100% automatizzato , con la possibilità di monitorare in tempo reale ogni rimozione andata a buon fine;

, con la possibilità di monitorare in tempo reale ogni rimozione andata a buon fine; supporto legale integrato, basato sulle normative vigenti.

L’offerta è valida per un periodo limitato: se sei stanco di essere disturbato da numeri sconosciuti, è il momento giusto per fare un passo verso una vita digitale più tranquilla e riservata. Vai sul sito di Incogni e inizia a godere dei vantaggi di questo eccezionale servizio.