Basta email di phishing: proteggi i tuoi dati con Incogni, ora al 50% di sconto

Ricevere comunicazioni sospette con richieste di dati personali o link pericolosi è un problema sempre più diffuso. Queste email di phishing spesso derivano dalla vendita dei tuoi dati a database di marketing e aziende poco affidabili. Incogni è la soluzione per eliminare questo rischio alla radice: si occupa di contattare automaticamente data broker e aziende che conservano le tue informazioni personali, richiedendo la loro rimozione.

E ora, grazie alla promozione attuale, puoi avere il piano annuale con il 50% di sconto, pagando solo 6,99€ al mese invece di 13,98€. Ma andiamo a scoprire meglio come funziona questo tool.

Incogni: la soluzione contro le email di phishing e molto altro

Incogni non si limita a proteggerti dalle email di phishing: offre un sistema completo per ridurre la tua impronta digitale e tutelare la tua privacy. Ecco le sue principali funzionalità:

Eliminazione automatizzata dei tuoi dati dai data broker per evitare la loro vendita a terzi;

per evitare la loro vendita a terzi; Protezione contro spam, phishing e tentativi di truffa derivanti dall’uso improprio delle tue informazioni;

derivanti dall’uso improprio delle tue informazioni; Riduzione delle chiamate di telemarketing e degli SMS pubblicitari indesiderati;

e degli SMS pubblicitari indesiderati; Monitoraggio continuo e richieste ripetute ai data broker per garantire che i tuoi dati non vengano reinseriti nei loro database;

ai data broker per garantire che i tuoi dati non vengano reinseriti nei loro database; Maggiore sicurezza online, limitando l’esposizione a furti di identità e altri rischi digitali.

Avere il controllo sulle proprie informazioni personali è fondamentale in un’epoca in cui i dati vengono utilizzati indiscriminatamente per fini commerciali. Con Incogni, non dovrai più preoccuparti di email sospette, telefonate invadenti e rischi legati alla diffusione delle tue informazioni online.

Grazie all’offerta attuale, puoi accedere a questo servizio a metà prezzo, pagando solo 6,99€ al mese per il piano annuale. Un piccolo investimento per una protezione duratura. Attivalo oggi stesso sul sito di Incogni e metti fine all’abuso dei tuoi dati personali.