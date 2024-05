Basta pagare periodicamente servizi cloud: ecco l’offerta per la vita di Internxt

Basta con i soliti pagamenti periodici dei servizi cloud, che sembrano addirittura una tassa occulta. È arrivata l’offerta di Internxt che cambia le carte in tavola. Negli ultimi decenni, il modo in cui gestiamo l’archiviazione e la condivisione dei dati è cambiato radicalmente. Dai vecchi faldoni polverosi al digitale, fino al cloud storage: tutto adesso è a portata di clic. Basta una connessione Internet e voilà, ecco i tuoi dati ovunque, sempre disponibili.

Ma tutto questo viene pagato a caro prezzo, almeno finora. Se ti sei stufato di farlo anche tu, Internxt offre i propri piani a prezzi competitivi. E non è un’offerta qualunque: parliamo di un abbonamento a vita, con tutte le funzionalità e un livello di privacy ineguagliabile.

Sicurezza e trasparenza: i punti di forza dei servizi cloud di Internxt

Internxt, nato nel 2020, gode già di una fama rispettabile. Con più di un milione di utenti e decine di premi, si è guadagnato un posto tra i grandi del settore. Il suo servizio di storage online garantisce che nessuna informazione viene memorizzata dalla piattaforma. Grazie alla crittografia end-to-end, i tuoi dati sono protetti come se fossero rinchiusi in una cassaforte di ultima generazione.

Inoltre, c’è anche la crittografia zero-knowledge AES-256, che consente soltanto a te di accedere ai tuoi file. Tutto è open-source e trasparente, con il codice sorgente disponibile su GitHub per la verifica. E se non ti fidassi ancora, sappi che Internxt è conforme al GDPR, verificata e certificata indipendentemente da Securitum.

Il funzionamento? Facilissimo. Archivierai file da qualsiasi dispositivo, eseguirai backup, salverai foto, video, documenti e li visualizzerai dovunque ti trovi. Compatibile con tutte le piattaforme, incluse le app mobili e desktop, Internxt è insomma accessibile a tutti.

Adesso parliamo di piani a vita. Sono tre e hanno questi prezzi:

2 TB a 499 euro ;

; 5 TB a 999 euro ;

; 10 TB a 1.999 euro.

E infine, il rimborso garantito entro 30 giorni se non sei soddisfatto. Adesso, grazie ai servizi cloud di Internxt, non solo risparmi, ma ottieni anche una sicurezza e affidabilità senza precedenti. Vale davvero la pena considerarlo, no?