Basta password deboli con NordPass al 56% di sconto solo oggi

Risolvi il grave problema della password deboli grazie alle funzionalità e alla tecnologia di NordPass. Questa soluzione è molto più di un semplice Password Manager. Si tratta di una suite per la sicurezza delle tue credenziali e di tutti quei dati sensibili, come carte di pagamento e codici di sicurezza, facili preda dei cybercriminali e dei truffatori del web. Abbonati adesso, non aspettare!

Solo per oggi hai il 56% di sconto sul prezzo di listino. In pratica pagherai solo 1,29€ al mese, invece di 2,99€. L’offerta è valida per i primi 27 mesi. Con soli 34,83€ in totale ottieni tutte le funzionalità premium di questo incredibile password manager evoluto e avanzato. Tra l’altro hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni, per provarlo senza impegno e così testare la sua effettiva praticità e potenza.

Con NordPass Premium le password deboli saranno solo un lontano e triste ricordo. Infatti, grazie alla sua app multi-device e alla sua estensione multi-browser, genererà password complesse e le salverà automaticamente nel suo sistema, pronte per essere utilizzate al prossimo accesso, senza che tu te ne debba preoccupare e soprattutto ricordare.

Con NordPass puoi dire basta con le password deboli: proteggi i tuoi dati

Grazie a NordPass Premium puoi dire finalmente basta alle password deboli. Grazie alla generazione di password complesse e a un database protetto con crittografia end-to-end, questo password manager è la soluzione perfetta e sicura per proteggere tutti i tuoi dati personali e dettagli di ogni tipo, anche finanziari. Abbonati adesso, non aspettare! Per te il 56% di sconto sul piano da 27 mesi.

Ricco di vantaggi, questo sistema multi-piattaforma è in grado di salvare password e chiavi di accesso illimitate. Inoltre, è dotato anche di salvataggio e riempimento automatico. Oltre a generare password complesse, per supportarti nella protezione dei tuoi accessi, scansiona il web per scovare eventuali fughe di dati.

Grazie al suo sistema intelligente, NordPass è in grado di identificare subito password deboli, vecchie e riutilizzate. Tutto questo e molto altro assicurandoti una sincronizzazione automatica tra dispositivi che è anche immediata. Includendo l’autenticazione a più fattori e i dati biometrici ogni informazione è al sicuro e inviolabile.