Basta post-it per ricordare le password: ci pensa NordPass a meno di 2€ al giorno

Conservi ancora le tue password scritte su un post-it oppure tra gli appunti del tuo smartphone? C’è un metodo più efficace, oltre che più semplice: parliamo dei password manager, vere e proprie casseforti virtuali al cui interno potrai conservare tutte le tue credenziali. Ci penserà il sistema a ricordartele e a compilare i login al posto tuo.

Tra i password manager più affidabili sul mercato c’è NordPass, che fa parte della stessa famiglia del più noto NordVPN, che ha lanciato una nuova promozione imperdibile per tutti i nuovi utenti: ora è possibile accedere a tutti i vantaggi di NordPass Premium a metà prezzo, 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro mensili.

Perché NordPass?

NordPass è stato scelto da milioni di utenti, sia privati che aziende, per via della sua capacità di semplificare la gestione delle password e garantire al tempo stesso la massima sicurezza. Se ancora non sei convinto, ecco alcuni dei vantaggi principali che questo ottimo password manager ti potrà offrire:

Salvataggio illimitato di password e passkey, ma anche riempimento automatico dei moduli

di password e passkey, ma anche riempimento automatico dei moduli Generatore di password complesse e identificazione di chiavi di accesso deboli, vecchie oppure riutilizzate

di password complesse e identificazione di chiavi di accesso deboli, vecchie oppure riutilizzate Scansione del web per individuare eventuali fughe di dati e controllare se le tue credenziali sono state compromesse

del web per individuare eventuali fughe di dati e controllare se le tue credenziali sono state compromesse Sincronizzazione automatica tra più dispositivi

automatica tra più dispositivi Archiviazione sicura di carte di credito e nome

sicura di carte di credito e nome Accesso di emergenza, per consentire alle persone fidate di accedere in situazioni di necessità

Premium e Family: al 50% di sconto

Sono due i piani proposti da NordPass, entrambi in offerta. Il primo è NordPass Premium, pensato per l’utente individuale che vuole accedere a tutte le funzionalità con una spesa minima al mese pari a soli 1,49 euro (50% di sconto); il secondo è NordPass Family, da condividere con amici e famiglia, ideale per proteggere più account. Lo trovi a 2,79 euro al mese, con uno sconto del 53%.

Entrambi i piani includono una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Se non sei soddisfatto del servizio, ricevi rimborso completo (naturalmente entro i termini stabiliti). Le password sono dei potenziali punti deboli della sicurezza digitale degli utenti: per questo affidarsi a un password manager è importante. Ancora per poco tempo, approfitta delle promozioni NordPass e sottoscrivi un piano completo a partire da soli 1,49 euro al mese.