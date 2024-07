Basta problemi di memoria sul tuo telefono: compra questo tool

Sai qual è il peggior incubo per te che sei appassionato di foto, video e serie TV in streaming? I problemi di memoria sul tuo telefono. Arriva quel momento in cui il tuo device ti dice che la memoria interna sta per esaurirsi. Ecco che inizia il panico, soprattutto se sei in vacanza o al mare e vuoi immortalare ogni singolo tramonto.

Per fortuna, vivere nel terrore di dover eliminare le foto non è più necessario. La soluzione è a portata di mano: il cloud storage. Non stiamo parlando di un cloud qualsiasi, ma di pCloud, uno dei migliori tool in circolazione. Non solo offre una cassaforte virtuale per i tuoi dati, ma lo fa anche in modo impeccabile: sicurezza di alto livello, crittografia avanzata e protezione dei dati personali.

pCloud: la soluzione definitiva ai problemi di memoria sul tuo telefono

pCloud riesce a risolvere questo problema e lo fa con eleganza. Grazie alla crittografia lato client, solamente tu hai le chiavi per aprire i tuoi file, mentre il tool si assicura che nemmeno lui possa guardare le tue preziose informazioni. Come se non bastasse, i server di pCloud sono situati in un rifugio segreto dentro l’Unione Europea.

Ora, potrai dire addio per sempre al messaggio “spazio di archiviazione esaurito” con i piani a vita di pCloud in super sconto. Parliamo di risparmi che arrivano fino a 700 euro. Ecco le offerte disponibili:

Premium 500 GB : al prezzo di 199 euro invece di 299 euro, grazie allo sconto del 33%.

: al prezzo di invece di 299 euro, grazie allo sconto del 33%. Premium Plus 2 TB : solo 399 euro invece di 599 euro, sempre con il 33% di sconto.

: solo invece di 599 euro, sempre con il 33% di sconto. Ultra 10 TB: scontato del 37%, paghi 190 euro invece di 1.890 euro.

Quindi, invece di disperarti per i problemi di memoria sul tuo telefono, adesso hai un tool che risolve questo inconveniente. Acquista subito il piano a vita, perché gli sconti sono a tempo limitato!