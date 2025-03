Basta restare senza giga! Con Iliad hai 250GB a soli 9,99€ al mese

Sei sempre tirato con i giga e molte volte arrivi a fine mese senza? Non perdere altro tempo! Oggi Iliad ha un’offerta speciale proprio per te. Attiva adesso TOP 250. Con soli 9,99€ al mese hai inclusi 250GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati. Questo ricco bundle è una promozione che termina tra poche ore, ma una volta attivata è per sempre.

L’attivazione della SIM costa solo 9,99€ una tantum. Grazie a questo ricco bundle hai tantissimi giga per navigazione, streaming e gaming. Perfetto per produttività e intrattenimento, hai anche il 5G incluso nelle zone coperte e sui dispositivi compatibili con questa tecnologia. Goditi un mondo connesso senza preoccupazioni, con la rete più amata in tutta Italia. Questo ricco bundle include:

250GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G;

di traffico dati in 4G/4G+ e 5G; minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia;

verso fissi e mobili in Italia; SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia;

verso fissi e mobili in Italia; 13GB di traffico dati in roaming Europa;

di traffico dati in roaming Europa; minuti illimitati in Europa;

in Europa; SMS illimitati in Europa;

in Europa; minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Iliad TOP 250: tanti giga e zero sorprese

Con Iliad hai tanti giga per navigare, minuti illimitati, SMS illimitati e zero sorprese. Niente aumenti, l’offerta è per sempre. Inoltre, hai tutto incluso. Cosa stai aspettando? Attiva adesso TOP 250. Questa promozione è ancora disponibile, ma per poche ore soltanto. Ottienila a soli 9,99€ al mese con 250GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati. Inclusi nell’offerta TOP 250 hai:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero;

Tecnologia VoLTE.

Unisciti alla Rivoluzione. In questo modo attivi offerte come questa che non cambiano nel tempo, sono per sempre. Inoltre, ogni offerta è senza vincoli né costi nascosti, tutto è trasparente e senza sorprese. Addirittura hai tutti i servizi inclusi. Infine, l’attivazione è semplice e veloce.