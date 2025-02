Basta telefonate moleste: Incogni blocca il telemarketing, al 50% di sconto

Le telefonate dei call center sono una delle seccature più fastidiose della quotidianità. Ti interrompono mentre lavori, ti distraggono nei momenti di relax e spesso arrivano anche più volte al giorno. Incogni è la soluzione definitiva per eliminare il telemarketing una volta per tutte, grazie al fatto che imperdisce ai tuoi dati di finire nelle liste dei call center. Ora è disponibile al prezzo speciale di 6,99€ al mese grazie allo sconto del 50% sul piano annuale. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo tool e come funziona.

Come Incogni blocca il telemarketing

Ogni volta che ti iscrivi a un servizio online, lasci i tuoi dati a società che spesso li vendono ad aziende di marketing, alimentando un ciclo infinito di telefonate indesiderate. Incogni interviene proprio su questo punto: contatta automaticamente i data broker che possiedono le tue informazioni e ne richiede la rimozione, impedendo che il tuo numero finisca nelle mani dei call center.

Grazie alla sua tecnologia avanzata, il tool analizza costantemente le nuove liste dati vendute nel web, assicurandoti una protezione duratura. In pochi mesi, potrai ridurre drasticamente – o persino eliminare del tutto – le chiamate pubblicitarie, senza dover fare nulla manualmente.

Oltre a bloccare il telemarketing, Incogni tutela la tua privacy in modo più ampio. Il suo sistema si occupa anche di rimuovere i tuoi dati da database online che li utilizzano per scopi commerciali o pubblicitari, diminuendo il rischio di spam e truffe telefoniche.

L’offerta attuale ti permette di ottenere Incogni a soli 6,99€ al mese con lo sconto del 50% sul piano annuale, garantendoti un servizio efficace e senza stress. Non aspettare oltre: liberati definitivamente dalle chiamate moleste e proteggi la tua privacy online. Vai sul sito di Incogni e attiva questo prezioso tool.