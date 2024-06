Basta telefonate spam: Incogni cancella i tuoi dati personali per te

Telefonate ed email spam da parte di aziende e servizi di cui fai volentieri a meno non smettono di stressarti? Il problema è che i tuoi dati, in qualche modo, sono ormai finiti un po’ dappertutto, rivenduti chissà dove e adesso alla mercè non solo di chi ti inonda ogni giorno di spam, ma anche di eventuali criminali informatici.

Con Incogni puoi risolvere tutto questo: si tratta di un servizio che, dietro il tuo permesso, va alla ricerca dei tuoi dati online e li elimina per sempre. Puoi provarlo subito con il 50% di sconto e scoprire quanto è facile riprendere in mano i tuoi dati, ridurre lo spam e prevenire eventuali attacchi informatici.

Incogni: come funziona il servizio che cancella i tuoi dati

I data broker raccolgono e vendono le tue informazioni personali senza il tuo consenso, mettendo a rischio la tua privacy e aprendo la porta a possibili truffe e violazioni della sicurezza. Per questo Incogni è così importante: il servizio rimuove le tue informazioni personali facendoti risparmiare un sacco di tempo.

Se dovessi occupartene tu in prima persona ci metteresti circa 304 ore per inviare tutte le richieste di rimozione necessarie per proteggere la tua privacy. Incogni automatizza questo processo.

Viviamo del resto in un’epoca in cui le violazioni della privacy sono all’ordine del giorno e sconosciuti possono accedere a informazioni sensibili come indirizzi, dettagli di contatto e informazioni sui membri della tua famiglia. I criminali informatici possono usare questi dati, insieme al tuo nome, data di nascita e altri dettagli per rubare la tua identità.

Con Incogni autorizzi dei professionisti ad occuparsi di tutto questo per te: tanto vale la pena approfittare del 50% di sconto disponibile e provare subito un servizio che potrà finalmente metterti al riparo dallo spam selvaggio.