Beelink EQ13: COUPON SCONTO per il Mini PC (Intel, 16/500GB)

La segnalazione è questa: Beelink EQ13 è in sconto su Amazon e per approfittarne ti basta attivare il coupon di Amazon dedicato al Mini PC. Mettilo subito sulla tua scrivania se stai cercando un nuovo computer in miniatura per lavorare, per studiare, per navigare o per l’intrattenimento multimediale. Oppure, perché no, per fare tutte queste cose.

Beelink EQ13: le specifiche tecniche del Mini PC

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate, ideali anche per la produttività quotidiana (consigliato soprattutto per il multitasking con più schermi collegati in contemporanea), racchiuse in un design compatto e dallo stile elegante, progettato per tenere lontana la polvere dalle parti interne e con alimentatore incluso. Per conoscere altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N100 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM di tipo DDR4;

SSD da 500 GB di tipo M.2 (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppio slot Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Oggi puoi acquistare Beelink EQ13 al prezzo di soli 259 euro, in offerta. Per farlo, devi solo attivare il coupon dedicato e sbloccare così lo sconto proposto dall’e-commerce. Non serve altro. Tieni conto anche delle recensioni già pubblicate: il voto medio è superiore a 4/5.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale europeo del marchio e spedito da Amazon. Se lo ordino subito, arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Per l’eventuale reso avrai tempo fino a metà gennaio, recuperando l’intera spesa.