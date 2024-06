Beelink SER6: Mini PC (Ryzen 9, 16/500GB) a -120€ con il coupon

Il coupon sconto da 120 euro proposto oggi su Amazon per Beelink SER6 rende il Mini PC un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Ha in dotazione un comparto hardware potente, adatto sia alla produttività che al gaming. Per approfittarne non devi far altro che attivarlo subito e metterlo nel carrello: entro domani sarà a casa tua.

Mini PC in sconto: l’affare Beelink SER6

Ecco un elenco con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Supporta il collegamento simultaneo a un massimo di tre monitor con risoluzione massima 4K. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Processore AMD Ryzen 9 6900HX;

chip grafico AMD Radeon 680M;

16 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB);

SSD da 500 GB PCIe 4.0 (espandibile fino a 2 TB);

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

Nonostante le dimensioni compatte del case, offre un gran numero di porte fisiche per le connessioni di periferiche, accessori e unità esterne. Ecco quelle segnalate nella pagina dedicata sull’e-commerce: due USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A, una USB-C 3.2, una USB-C 4 con output video, uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet 2.5G e due jack audio.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per ottenere uno sconto di 120 euro e acquistare il Mini PC di Beelink (modello SER6) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 479 euro.

Amazon si occupa della spedizione, attraverso la propria rete logistica, assicurando la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Potrai eventualmente contare su un periodi di 14 giorni per il reso con rimborso completo.