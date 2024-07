Beelink SER8: -100€ sul Mini PC con Ryzen 7, GPU e 32GB/1TB

Appena lanciato, Beelink SER8 è già in forte sconto su Amazon. È un Mini PC che offre una potenza di calcolo enorme, progettato per chi non accetta compromessi sul fronte delle prestazioni. Puoi approfittare dell’occasione attivando il coupon dal valore di 100 euro che trovi sull’e-commerce.

Mini PC: coupon sconto per il nuovo Beelink SER8

Il comparto hardware può vantare specifiche tecniche da top di gamma, in grado di supportare senza alcuna difficoltà anche le operazioni più pesanti, nell’ambito della produttività e non solo. Di seguito le caratteristiche principali, dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Processore AMD Ryzen 7 8845HS con GPU AMD Radeon 780M;

32 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB;

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

tripla uscita video con supporto alla risoluzione 4K;

porte USB-C, USB Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Ethernet e jack audio.

E, poiché anche l’occhio vuole la sua parte, scegli liberamente tra le colorazioni Frost Silver mostrata in queste immagini e Space Grey quella che preferisci, la spesa non cambia. In questo momento puoi acquistare Beelink SER8 al prezzo finale di 799 euro, approfittando dello sconto di 100 euro da sbloccare semplicemente attivando il coupon dedicato. Ricapitolando, ecco i pro e contro.

Pro: enorme potenza di calcolo, tanto spazio per l’archiviazione, opzioni di connettività avanzate, design ricercato;

contro: se cerchi un Mini PC economico, meglio puntare su altri modelli.

È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro un paio di giorni se effettui subito l’ordine. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo due settimane.