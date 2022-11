Come vedere Belgio-Canada in streaming (Mondiali)

Belgio-Canada è la seconda gara valida per il gruppo F dei mondiali di calcio in Qatar, lo stesso che vede protagoniste le nazionali di Marocco e Croazia, tutte alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale. A ospitarla è l’impianto Al Rayyan Stadium (Ahmad bin Ali Stadium), lo stesso che ha già visto andare in scena in confronto tra Stati Uniti e Galles. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di mercoledì 23 novembre. È possibile guardare in streaming gratis la partita che mette una di fronte all’altra la formazione europea e quella nordamericana.

Belgio-Canada: guarda la partita in diretta streaming

Il servizio pubblico ha infatti l’esclusiva per trasmettere i 64 match del torneo. Lo farà in chiaro sui tradizionali televisori (in questo caso Rai 1), a risoluzione 4K per chi ha un apparecchio compatibile con questa tecnologia, così come in diretta sulla piattaforma online RaiPlay accessibile senza alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento.

In passato, nella storia del calcio, le due nazionali si sono incontrate una sola volta, nel giugno 1989 in occasione di una gara amichevole. Finì 0-2 in favore della squadra europea, che anche questa volta parte con il favore dei pronostici, trovandosi al secondo posto del ranking FIFA, dietro solo al Brasile e davanti all’Argentina. Occhio però alle sorprese: un solo passo falso può compromettere l’intero cammino.

I nostri connazionali presenti all’estero possono seguire Belgio-Canada in diretta streaming e con telecronaca in italiano senza troppe difficoltà. La soluzione? Connettersi alla piattaforma RaiPlay mediante il servizio NordVPN (in forte sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.