Berlino dice no a Tesla: residenti contrari a espansione Gigafactory

Tesla ha incontrato l’opposizione degli abitanti di Grünheide, una comunità rurale di meno di 8.000 residenti nel distretto di Brandeburgo, in Germania, dove ha la sua Gigafactory di batterie e assemblaggio di automobili. L’azienda voleva espandere la fabbrica tagliando circa 250 acri di foresta vicino a un’area naturale protetta, ma il voto locale è stato contrario.

I piani di espansione a Grünheide

Tesla aveva progettato di costruire un deposito merci su rotaia e strutture di stoccaggio per rendere la produzione più efficiente e indipendente da altri fornitori di logistica e dalla ferrovia merci esistente. Inoltre, voleva evitare le interruzioni della produzione dovute alla carenza di componenti, causata o aggravata dagli attacchi dei militanti Houthi alle navi nel Mar Rosso. All’inizio dell’anno, la fabbrica tedesca aveva dovuto fermare la produzione per circa due settimane per questo motivo.

Il voto non è vincolante, ma Tesla rispetta il referendum

Il voto locale non ha valore legale, ma i funzionari locali cercheranno di trovare un’altra soluzione, secondo il New York Times. Elon Musk ha dichiarato di rispettare il referendum e di voler lavorare con la comunità e con tutte le parti interessate. Lo ha scritto il vicepresidente di Tesla per le politiche pubbliche Rohan Patel in un post su X.

There is zero impact on any future expansion plans. We fully respect the referendum, and agree with @joergstb that this is a good opportunity to redouble our work with the community and all stakeholders. The zoning plan would potentially shift more freight traffic to expanded… https://t.co/B7oI536N6s — Rohan Patel (@rohanspatel) February 21, 2024

La Gigafactory di Berlino-Brandeburgo e la Tesla Model 2

La Gigafactory di Berlino-Brandeburgo produce principalmente la Tesla Model Y per il mercato europeo. Nel quarto trimestre del 2023, Tesla ha riferito che la fabbrica ha una capacità annua di 375.000 veicoli. Ha anche dichiarato che i suoi impianti internazionali, tra cui quello tedesco, le permettono di rendere i suoi veicoli più economici per i clienti locali, riducendo i costi di trasporto, di produzione e le tariffe.

Tesla sta anche progettando di produrre la Tesla Model 2, il suo prossimo modello economico, che mira a essere più accessibile al grande pubblico. Elon Musk ha rivelato che il suo sviluppo è in fase avanzata.

La concorrenza di Tesla in Europa

Tesla è uno dei marchi più venduti in Europa, ma deve affrontare la concorrenza di altri modelli elettrici nel mondo. A gennaio, le vendite di nuovi veicoli elettrici a batteria in Europa sono aumentate del 29% rispetto all’anno precedente, secondo l’Associazione europea dei costruttori di automobili. I due maggiori mercati per i veicoli completamente elettrici in Europa sono la Germania e la Francia.

Le azioni Tesla sono scese di oltre il 20% da un anno all’altro, ma mercoledì sono state scambiate quasi invariato, chiudendo intorno ai 195 dollari per azione.