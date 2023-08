Come vedere Betis-Atletico Madrid in streaming

Betis-Atletico Madrid, in scena domenica 20 agosto alle ore 21:30 e con la possibilità di vederla in streaming su DAZN, mette di fronte due squadre che hanno iniziato la nuova stagione de LaLiga con il piede giusto, portando subito a casa i tre punti in palio. A ospitare il match è la cornice andalusa dell’Estadio Benito Villamarín di Siviglia.

LaLiga: guarda Betis-Atletico Madrid in streaming

Entrambi a punteggio pieno dopo la prima giornata del campionato spagnolo (insieme a Osasuna, Real Madrid, Rayo Vallecano, Valencia e Cadice), i due club hanno superato rispettivamente il Villarreal in trasferta (1-2) e il Granada in casa (3-1). Ha fatto rumore il pareggio a reti inviolate tra Getafe e Barcellona.

I tifosi dei Verderones e dei Colchoneros, così come tutti gli appassionati del grande calcio internazionale, hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli, la telecronaca di Lorenzo Del Papa.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dai due allenatori, Pellegrini e Simeone, al fischio d’inizio.

Betis (4-2-3-1): Rui Silva, Abner, Luiz Felipe, Pezzella, Sabaly, Marc Roca, G. Rodríguez, Pérez, Isco, Luiz Henrique, Iglesias;

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Azpilicueta, Savić, Hermoso, Llorente, Koke, De Paul, Lemar, Ferreira Carrasco, Griezmann, Morata.

Nonostante il fattore campo, il pronostico dei bookmaker è a favore degli ospiti. Occhio però al possibile testacoda: i padroni di casa si qualificano per le coppe europee da ormai diverse stagioni e anche quest’anno l’obiettivo è partire con il piede giusto per arrivare poi a conquistare uno posto nella parte alta della classifica.

Sulla piattaforma c’è anche lo spettacolo della Serie A al via proprio in questo fine settimana. Con un abbonamento a DAZN è garantita la possibilità di vedere in streaming tutte le partite del nostro campionato, dieci per ogni turno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.