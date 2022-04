La sesta stagione di Better Call Saul sta tenendo incollati al televisore milioni di appassionati, desiderosi di sapere come la storia di questo prequel arriverà a congiungersi a quella di Breaking Bad. Ci siamo quasi, ma la scelta di pubblicare un solo nuovo episodio a settimana da parte di Netflix non fa che prolungare l’attesa, già resa insopportabile dai ritardi nelle riprese causati dalla pandemia. Chi è stanco di aspettare e vuol vedere subito il nuovo 6×03, senza aspettare la sua comparsa nel catalogo italiano della piattaforma, lo può fare affidandosi a una Virtuale Private Network come NordVPN, selezionando un server USA e accedendo al servizio come un utente d’oltreoceano.

Better Call Saul 6×03: guarda l’episodio in streaming

Il titolo è Rock and Hard Place e non aggiungiamo altro per non correre il rischio di inciampare in uno spoiler. La programmazione della sesta stagione di Better Call Saul ci accompagnerà fino all’estate, fino alla metà esatta del mese di agosto. Il rilascio dell’ultimo dei 13 episodi previsti è infatti fissato per il 15 negli Stati Uniti e per il giorno successivo in Italia.

Solo allora sapremo come è destinata a concludersi la storia di Saul Goodman (come sempre magistralmente interpretato da Bob Odenkirk) e della sua spalla Kim Wexler (Rhea Seehorn). E poi? E poi saremo ovviamente pronti per l’ennesimo rewatch di Breaking Bad, sempre che la produzione non ci riservi un altro spin-off o un altro film agganciato alla trama (in tal caso speriamo migliore di El Camino).

Per il momento, non resta che abbandonarsi allo streaming del 6×03: chi non vuole aspettare la sua comparsa nel catalogo italiano di Netflix può aggirare i blocchi territoriali con NordVPN. Serve un altro buon motivo per seguire Better Call Saul 6? Prima o poi compariranno Jesse Pinkman (Aaron Paul) e Walter White (Bryan Cranston). Non serve aggiungere altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.