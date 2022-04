CNN+ chiuderà dopo un solo mese dal lancio

Quella di CNN+ sarà ricordata come una storia lampo. Lanciato in via ufficiale il 29 marzo ed esclusivamente negli Stati Uniti, il servizio di streaming chiuderà i battenti il 30 aprile. Solo 32 giorni di attività, un record negativo. Per accedervi, così come a tutti i contenuti non fruibili dall’Italia per limitazioni di tipo geografico, è però sufficiente affidarsi a una VPN come quella proposta da Cyberghost.

32 giorni dopo il lancio, la chiusura di CNN+

A dare la notizia dell’addio è stata per prima la redazione di Variety. Di lì a poco è giunta la conferma da parte della società Warner Bros. Discovery che controlla la piattaforma. Il motivo è da ricercare nell’accoglienza troppo fredda riservata dal pubblico: solo 10.000 utenti collegati ogni giorno. La tariffa richiesta per l’abbonamento si attesta a 6 dollari ogni mese.

Il fallimento del progetto è giunto in modo inatteso. Per l’iniziativa sono stati appositamente assunti nomi importanti come Kasie Hunt (ex NBC) e Chris Wallace (ex Fox News). Alla presentazione dell’estate scorsa era stato annunciato come l’evoluzione dei notiziari, l’inizio di una nuova era per l’emittente . È però andata addirittura peggio rispetto a quanto visto con Quibi, altro servizio di streaming lanciato con grandi aspettative nell’aprile 2020 e sopravvissuto solo fino al dicembre dello stesso anno.

Sull’accaduto si registra anche l’intervento dell’ex Presidente USA, Donald Trump, come sempre in punta di fioretto.

Congratulazioni a CNN+ per la sua decisione di chiudere immediatamente, a causa della mancanza di rating o spettatori … È stato come un deserto vuoto, nonostante le centinaia di milioni di dollari spesi … È solo un pezzo in più di CNN e di fake news del quale non ci dovremo più preoccupare!

Con tutta probabilità, alcuni dei contenuti e dei programmi realizzati per CNN+ finiranno su HBO Max, per il quale è in previsione una fusione con Discovery+. Anche in questo caso, la piattaforma non è ufficialmente accessibile dall’Italia, ma con una VPN come quella di Cyberghost (in offerta a soli 1,99 euro al mese) tutto cambia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.