Big Tech statunitensi al servizio di Donald Trump?

Quello che molte aziende europee avevano previsto a fine marzo è realmente accaduto a metà maggio. Microsoft ha disattivato l’account Outlook del procuratore capo della Corte penale internazionale per rispettare un ordine esecutivo di Donald Trump. Ciò conferma la necessità di trovare alternative ai servizi delle Big Tech statunitensi.

Big Tech al servizio di Trump

Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni contro Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, in quanto ha chiesto un mandato di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Una delle sanzioni è il divieto di fornire servizi a Khan da parte delle aziende statunitensi.

Microsoft ha rispettato l’ordine esecutivo disattivando l’account Outlook di Khan. Alcuni membri della Corte penale internazionale hanno deciso di usare Proton Mail. L’azienda di Redmond ha successivamente cambiato la policy per proteggere gli utenti europei contro questo tipo di richieste. In seguito alle sanzioni contro quattro giudici, gli account non sono stati bloccati.

Quanto accaduto ha allarmato aziende e governi europei. Trump può sfruttare il dominio delle Big Tech statunitensi come ritorsione contro i suoi “nemici”. È necessario trovare soluzioni alternative per ridurre la dipendenza dai loro servizi. Amazon, Google e Microsoft controllato oltre il 70% del mercato cloud.

L’Unione europea ha annunciato investimenti per miliardi di euro nella costruzione di data center e nella realizzazione di un’infrastruttura cloud. Ai governi è stato suggerito di sottoscrivere contratti con provider europei. Anche i cittadini possono fare la loro parte, scegliendo un servizio europeo. Un sito dedicato elenca le possibili alternative.