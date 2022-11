BigCommerce sceglie l'italiana Scalapay per il BNPL

Stretta di mano annunciata tra BigCommerce, piattaforma ecommerce Open SaaS, e Scalapay, l’unicorno italiano del Buy Now, Pay Later. L’obiettivo è proprio quello di offrire ai merchant la possibilità di integrare l’app per la rateizzazione dei pagamenti nei sistemi supportati in fase di checkout. Si tratta di una modalità di acquisto scelta da un numero in costante crescita di clienti, utile alla loro fidelizzazione e all’aumento delle vendite.

Buy Now, Pay Later: BigCommerce e Scalapay

È un’integrazione di tipo nativo, che abilita lo scambio dei dati all’interno attraverso un’interfaccia comune. I vantaggi per chi acquista si traducono nella ricezione immediata della merce e nel dilazionamento della spesa, senza interessi né costi extra.

La partnership interessa al momento tre paesi, tra i quali figura l’Italia, oltre a Francia e Spagna. Per il futuro è già stata pianificata un’espansione territoriale. Questo il commento di Irene Rossetto, Team lead di BigCommerce per il nostro paese.

Siamo felici di collaborare con Scalapay per portare valore e traffico qualificato a merchant e agenzie in tutta Italia, migliorandone le prestazioni in termini di tassi di conversione e di ordini medi. Ciò che rende le nostre realtà così affini è il fatto di porre i clienti al centro di ogni esperienza, prima ancora delle soluzioni che offriamo.

Di seguito le parole di Simone Mancini, CEO di Scalapay, che sottolinea come la collaborazione punti a soddisfare un’esigenza del mercato.

Riteniamo essenziale ascoltare il mercato e comprendere quali siano le sue richieste. Il Buy Now, Pay Later diventa sempre più strategico per i merchant nostrani che necessitano di un CMS sicuro, veloce e agile: grazie a questa partnership tutti quelli che utilizzano BigCommerce potranno integrare in maniera rapida ed intuitiva la nostra soluzione sul proprio ecommerce.

La formula BNPL è sempre più apprezzata dagli acquirenti. Lo hanno testimoniato i numeri registrati lo scorso anno in occasione del Black Friday e non fatichiamo a immaginare che il trend possa essere confermato in questa edizione dell’evento. Stando al recente studio Consumer Behaviour Report di BigCommerce, tra coloro che hanno già sperimentato la formula in Italia, il 32% la preferisce per convenienza e trasparenza, mentre il 41% trova renda più semplice la gestione del budget.