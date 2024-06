Bill Gates bambino si racconta nel libro Source Code

Si intitola Source Code: My Beginnings ed è il nuovo libro di Bill Gates. È un volume di ricordi, come lo descrive lo stesso autore, che ripercorre la sua infanzia raccontando le lezioni e le esperienze che hanno gettato le basi per tutto ciò che è seguito nella mia vita . Insomma, chi era Bill Gates prima di diventare Bill Gates.

Source Code: My Beginnings è il nuovo libro di Bill Gates

Non si tratta di un’opera dedicata alla sua attività come numero uno di Microsoft, né nella Gates Foundation che di recente ha perso l’ex moglie Melinda. Non tratta nemmeno il futuro della tecnologia, tema su cui uno degli uomini più ricchi (e più discussi) al mondo si è pronunciato più volte, il suo impegno nella lotta alla pandemia o i tanti business che oggi lo vedono coinvolto (interessando anche l’Italia).

È una storia personale, fatta delle prime passioni vissute da un bambino e del trauma derivante dalla morte improvvisa del migliore amico, passando dall’influenza esercitata da una coppia di genitori piuttosto ambiziosi, per arrivare alle fughe notturne dal dormitorio del college per intrufolarsi in un vicino centro informatico, a testimonianza di una passione che lo avrebbe portato molto lontano.

Source Code: My Beginnings uscirà nel febbraio 2025, ma è già in preordine nella sua versione in lingua originale. Nel post di presentazione pubblicato sul blog personale, Bill Gates afferma di aver incluso nel libro alcune delle parti più difficili dei miei primi anni di vita, come il sentirsi un disadattato da bambino e gli scontri con i genitori da adolescente ribelle .

Cita anche Paul Allen, co-fondatore di Microsoft scomparso nel 2018, senza cui probabilmente non sarebbe mai diventato il CEO di una delle più importanti società tecnologiche dell’ultimo mezzo secolo.