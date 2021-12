Bill Gates sull'Omicron: uno schiaffo e una carezza

Bill Gates non ha lesinato commenti sulla Covid-19 fin dall'inizio, quando le sue previsioni al TED sull'impatto delle pandemie nel mondo lo avevano messo necessariamente al centro del dibattito. Gates è stato inoltre tirato per la giacchetta dal complottismo che, almeno in una prima fase, aveva sentenziato su di lui lo stigma dell'interesse sugli affari legati ai vaccini. Gates non abdica al proprio ruolo da influencer, anche e soprattutto in virtù del compito che si è assunto nello sviluppo di vaccini per i Paesi più poveri, e con una serie di tweet ha commentato la fase che sta per andare ad aprirsi al cospetto della variante Omicron.

Gates: arrivano i mesi peggiori

Gates è chiaro in tal senso: la fase peggiore sta per arrivare. Omicron, infatti è “il virus con la propagazione più veloce mai vista” e “sarà presto in ogni Paese del mondo“:

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

La ricetta per uscirne è quella del vaccino: è una protezione che consente di affrontare eventuali infezioni senza colpo ferire. Tuttavia si apre la fase peggiore (soprattutto per gli Stati Uniti, dove il presidente Biden sta infatti mettendo in campo misure eccezionali) e per questo occorrerà tutelarsi al meglio con le mascherine e, come ha fatto lo stesso Gates, annullando la maggior parte dei piani per le vacanze natalizie. Meglio star lontani da grandi eventi e grandi assembramenti, insomma: “Natale con i tuoi”, mai come ora, e per Pasqua vedremo.

…ma ne usciremo

Brutte notizie? Stanchezza, più che altro. Ma da Gates arriva anche una previsione che getta un'ancora di speranza:

If there’s good news here, it’s that omicron moves so quickly that once it becomes dominant in a country, the wave there should last less than 3 months. Those few months could be bad, but I still believe if we take the right steps, the pandemic can be over in 2022. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021

Saranno i tre mesi peggiori, insomma, ma entro il 2022 la pandemia potrebbe terminare. Un ultimo sforzo, insomma, fatto di vaccini e di cautele, dopodiché la scure dell'Omicron sarà passata e potremmo aver vinto la battaglia.

Detto da Gates, che per primo aveva vaticinato un rischio come quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, suona come una carezza.