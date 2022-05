Binance è in Italia per rimanere: parola di CZ

Un incontro iniziato sulle maglie della Lazio, continuato con l’apertura di migliaia di wallet e giunto oggi ad un abbraccio virtuale vissuto dal CEO Changpeng Zhao: Binance e l’Italia stanno stringendo i propri rapporti. La notizia è giunta ieri: CZ si apprestava alla visita italiana, in corso in queste ore, subito dopo aver incassato l’approvazione francese che rende l’exchange un operatore regolarmente attivo nel Paese transalpino.

CZ in Italia

Ora tocca all’Italia. Le parole utilizzate da Binance nel proprio comunicato stampa sono importanti poiché segnano le intenzioni del gruppo ed i possibili investimenti in arrivo:

Consapevole che il ruolo di leader comporta anche grandi responsabilità, anche nel nostro Paese Binance collabora al fianco di policy maker e autorità di regolamentazione per contribuire allo sviluppo di un quadro normativo che favorisca l’innovazione e la crescita responsabile del settore delle criptovalute.

Il percorso è fatto anzitutto di regolamentazione e chiarezza normativa. Poter sposare appieno le leggi italiane (così come evitare di nuotare in una pericolosa deregulation) sarà il passo cruciale per la conquista della fiducia di un pubblico che può ancora crescere molto e che in Binance potrebbe vedere un punto di riferimento per le proprie ambizioni di investimento in tema crypto:

Per quanto concerne il nostro Paese, nel recepire il recente decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dà attuazione alle regole che dovranno essere seguite dai prestatori di servizi relativi a valute virtuali (VASP) per operare con le criptovalute in Italia, Binance si iscriverà al registro istituito presso l’OAM (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi) entro i termini prestabiliti.

Chi non ha ancora aperto un wallet su Binance può farlo qui. Chi lo ha già aperto e fa già parte della community, invece, ha la possibilità di partecipare al “CZ meets Italy” che in queste ore porterà Changpeng Zhao ad incontrare il mondo di Binance Italia per consolidare il rapporto del brand con gli investitori locali. L’iniziativa congiunta in collaborazione con Treccani Futura, per la formazione degli studenti universitari in tema DeFi, viaggia sui binari dei medesimi principi di collaborazione.

CZ non è soltanto qui di passaggio: Binance sta cercando di costruire relazioni forti con il nostro Paese e, dopo aver mosso il primo passo in Francia, intende probabilmente partire dall’Italia per avviare con forza la propria presenza in Europa.