Binance lancia il pagamento di biglietti aerei in criptovalute

Binance ha annunciato una novità importante per il mondo della criptosfera. Ora con Crypto Air Tickets è possibile prenotare e acquistare facilmente biglietti aerei utilizzando l’app dell’exchange. Inoltre, tutti gli utenti potranno acquistare i biglietti utilizzando le proprie criptovalute.

In altre parole, Binance ha stretto una partnership con Crypto Air Tickets che aumenta i casi d’uso per le criptovalute detenute nel portafoglio dei suoi clienti. L’adozione continua e le novità per questa società e per gli utenti che utilizzano il suo exchange crittografico non finiscono mai.

Tutto questo dimostra la solidità di questa azienda e l’impegno profuso dal suo team per realizzare sempre nuove funzionalità e comodità per i suoi clienti. Una buona cartina tornasole che evidenzia l’ottima salute della sua struttura.

Apri un conto su Binance Exchange e inizia anche tu a investire in criptovalute. Potrai acquistare, vendere, scambiare e detenere crypto, asset digitali, NFT e Fan Token. Sono davvero tante le funzionalità offerte dalla piattaforma oltre a sicurezza e un ecosistema intuitivo.

Binance annuncia la possibilità di acquistare biglietti aerei con le crypto

Tramite Binance Pay e la nuova partnership con Crypto Air Tickets tutti gli utenti, dei Paesi abilitati a questa nuova funzionalità, potranno acquistare biglietti aerei utilizzando le proprie criptovalute. Ecco cosa ha dichiarato la società nel comunicato stampa ufficiale pubblicato sul suo blog:

L’app Binance non è solo un modo semplice per accedere a una varietà di servizi crittografici, ma anche un modo per immergersi senza problemi nello stile di vita crittografico.

Oltre ad acquistare le cose che ami con le criptovalute, ora puoi pagare i tuoi biglietti aerei con le criptovalute! La nostra nuova partnership con Crypto Air Tickets consente agli utenti di prenotare e pagare i biglietti aerei utilizzando il saldo crittografico nel loro portafoglio, il tutto sull’app Binance.

Farlo è molto semplice e intuitivo. Trovi tutte le istruzioni direttamente sull’exchange. La cosa interessante è che sono coinvolte in questo progetto oltre 1.000 compagnie aeree con 9.000 destinazioni facilmente prenotabili pagando in criptovalute. Infatti, l’exchange ha precisato:

Con oltre 1.000 compagnie aeree e 9.000 destinazioni tra cui scegliere, la mini app Crypto Air Tickets è il modo più semplice per acquistare biglietti aerei utilizzando le criptovalute. Scegli semplicemente una destinazione e un’offerta pertinente, quindi paga il tuo biglietto utilizzando i tuoi fondi HODL con Binance Pay.

Apri anche tu un conto gratuito su questa piattaforma e inizia a vivere il mondo delle criptovalute. Binance Exchange è un’ottima soluzione per investire, fare trading e detenere long term tantissime crypto disponibili all’acquisto e utilizzarle nel mondo reale grazie a tante funzionalità disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.