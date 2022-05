Binance domina il mobile crypto space in Europa

La forte crescita dell’interesse manifestato nei confronti delle criptovalute nell’ultimo periodo è testimoniato dal volume di installazioni per le app mobile degli exchange. Prendendo in considerazione esclusivamente l’Europa, coloro che ne hanno eseguito il download per la prima volta nel corso del Q1 2022 sono circa 20 milioni. Nel Q4 2021 erano 28 milioni. La piattaforma numero uno per interazioni degli utenti è risultata essere Binance.

Per creare un account su Binance e iniziare a investire in crypto bastano pochi minuti. Il portafogli può essere gestito ovunque e in ogni momento, da qualsiasi dispositivo e anche in mobilità.

Criptovalute e app mobile: Binance in testa

L’exchange di CZ, di recente in visita in Italia per confermare l’importanza del nostro territorio nella strategia di sviluppo della società, catalizza il 40% circa degli utenti attivi su base quotidiana e mensile. In altre parole, quasi la metà del market share complessivo. Un altro segnale importante che emerge dall’analisi è quello che riguarda i cosiddetti returning users, più numerosi rispetto alla concorrenza, in particolare entro i confini di Ucraina e Turchia. È possibile consultare i risultati dello studio nel report completo pubblicato da BanklessTimes.

Il grafico qui sopra mostra invece come i download delle applicazioni legate al mondo delle criptovalute siano distribuiti tra Android (Google Play) e iOS (App Store).

Tornando a Binance, che rimane l’exchange numero uno al mondo per volume di transazioni gestite (76 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore), è tra le realtà dell’ambito crypro più attive per la definizione delle norme necessarie a evitare distorsioni o abusi in un territorio rimasto fino a oggi sostanzialmente deregolamentato. Le autorità di tutto il pianeta si stanno muovendo in questa direzione, seppur con un notevole ritardo. Il tema è finito questa settimana sul tavolo del G7. Al vertice tedesco partecipano i rappresentanti di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti.

