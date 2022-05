Binance: CZ prima in Italia, poi (forse) su Marte

In occasione di un appuntamento Ask Me Everything organizzato su Twitter, qualcuno ha chiesto al numero uno di Binance se ha intenzione di andare su Marte. La risposta di Changpeng Zhao non si è fatta attendere e chiama in causa direttamente Elon Musk. C’è un sottile filo rosso che lega il mondo delle criptovalute all’ambito dell’esplorazione spaziale.

CZ di Binance su Marte, ma solo dopo Elon Musk

L’uomo più ricco al mondo, nonché amministratore delegato di SpaceX e intenzionato a portare il genere umano su un altro pianeta, non ha mai nascosto il proprio interesse nei confronti del mondo crypto, concentrandosi in particolare su alcuni asset come Bitcoin e Dogecoin. E chissà che proprio l’exchange non possa essere scelto da Musk come partner per mettere in campo i progetti necessari a creare un nuovo sistema economico ai confini del sistema solare.

Dipende… Penso che al momento la tecnologia non sia ancora pronta. Quando sarà disponibile, valuterò. Credo che andrò su Mars dopo Elon: è probabilmente un buon modo per giudicare la maturità della tecnologia.

Lasciando da parte prospettive fantascientifiche, gli obiettivi più a breve termine definiti da Binance sono quelli che mirano a rafforzare la propria leader nel territorio della finanza decentralizzata. Lo farà anzitutto conformandosi alle normative che, a livello globale, governi e autorità stanno introducendo in questi mesi al fine di regolamentare un mercato in cui fino a oggi ha sostanzialmente regnato un gap legislativo.

Ad ogni modo, prima di indossare una tuta spaziale e salire su un razzo in direzione Marte, CZ visiterà l’Italia. Come annunciato la scorsa settimana, il CEO arriverà domani nel nostro paese, a Roma. In agenda anche un incontro con la community legata alla piattaforma, nata e cresciuta intorno all’ exchange di criptovalute numero uno al mondo per volume di transazioni gestite.

