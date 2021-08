Anche la banca centrale olandese interviene su Binance

Nuovo ostacolo di natura legale in Europa per l'attività di Binance: dopo l'intervento della Consob che ha portato a limitare l'offerta della piattaforma nel nostro paese, questa volta tocca all'Olanda, dove la banca centrale ha emesso un comunicato che focalizza l'attenzione proprio sull'exchange.

Stretta su Binance anche da Amsterdam

De Nederlandsche Bank annuncia che Binance sta fornendo servizi crypto in Olanda senza la necessaria registrazione legale . Ciò significa che non è conforme alle normative vigenti in tema di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Nella nota si legge che il gruppo sta offrendo illegalmente servizi per la conversione tra valute virtuali e fiduciarie .