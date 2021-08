Binance: lascia anche Brian Brooks, CEO del ramo USA

In un periodo non certo semplice, Binance perde un altro pezzo. A poche settimane di distanza dall'addio di Ricardo Da Ros, Country Manager per il Brasile (a sei mesi dalla sua nomina), tocca questa volta a Brian Brooks: non uno qualunque, ma il CEO dell'attività statunitense dell'exchange. Aveva assunto l'incarico a maggio di quest'anno. In passato è stato nell'Office of the Comptroller of the Currency durante l'amministrazione Trump e Chief Legal Officer di Coinbase.

Binance perde il CEO dell'attività negli USA

Il motivo che lo ha spinto a rassegnare le dimissioni? Ufficialmente una divergenza di visione a proposito della strategia da adottare. Riportiamo di seguito il post condiviso su Twitter, pubblicato per annunciarlo e per congedarsi augurando il meglio ai suoi ormai ex colleghi.

Saluti alla comunità delle criptovalute. Rendo noto a tutti voi che ho rassegnato le dimissioni da CEO di Binance.US. Nonostante le differenze a proposito della direzione strategica, auguro ai miei ex colleghi un gran successo. Cose nuove ed entusiasmanti stanno arrivando!

Greetings #crypto community. Letting you all know that I have resigned as CEO of ⁦⁦⁦@BinanceUS⁩ . Despite differences over strategic direction, I wish my former colleagues much success. Exciting new things to come! — Brian Brooks (@BrianBrooksUS) August 6, 2021

Difficile non pensare che la decisione abbia qualcosa a che fare con il momento complicato che sta attraversando l'exchange. Al ban in Russia nel settembre 2020 sono seguite dal giugno di quest'anno le attenzioni delle autorità di Regno Unito e Italia, dove successivamente all'intervento della Consob, la piattaforma ha scelto di interrompere l'offerta di future e derivati nel nostro paese. Oltreoceano è invece in corso un'indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia, per far luce sul presunto impiego di Binance da parte dei criminali per fini di riciclaggio ed evasione fiscale.

Brian's work for https://t.co/hSHrrlF7o7 has been invaluable and we hope he will continue to be an integral part of the crypto industry’s growth, advocating for regulations that move our industry forward. We wish him the very best in his future endeavors. https://t.co/ya1sEmVyPb — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) August 6, 2021

Qui sopra il tweet condiviso da Changpeng “CZ” Zhao, fondatore e CEO di Binance Holdings, che il mese scorso ha dichiarato di esser pronto a cedere la propria scrivania non appena individuato il giusto successore.