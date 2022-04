Binance punta 100 milioni di euro sulla Francia

Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha annunciato di voler investire circa 100 milioni di euro in Francia per attuare diversi piani crittografici. Si tratta di una scelta alquanto interessante, ma che pochi legati alla criptosfera si sarebbero aspettati.

Perché quindi Binance, società a capo del noto exchange primo al mondo per volume di transazioni, ha scelto proprio questo Paese europeo? La risposta richiede un piccolo approfondimento su ciò che ha da offrire il territorio in termini di ricerca, industria, energia e sicurezza informatica. Inoltre, è stato uno dei primi a regolamentare il settore crittografico.

Sembrerebbe strano, ma tutti questi elementi porteranno la Francia a sviluppare anche il settore delle criptovalute. Ecco perché CZ, in occasione del Paris Blockchain Week Summit, mercoledì 13 aprile ha esordito dicendo: “Amiamo la Francia“.

Binance vuole investire in un hub talentuoso

Stando alla recente dichiarazione di CZ al Paris Blockchain Week Summit, Binance vede la Francia come un trampolino di lancio per affermarsi, a livello crittografico, in Europa. Questo Paese, secondo la visione della società, è un hub talentuoso, pronto a sbocciare. Ecco cosa ha dichiarato Changpeng Zhao in occasione di un suo intervento all’evento parigino:

Amiamo la Francia e questo annuncio è la prova del nostro impegno. Ci impegniamo a costruire e supportare un forte ecosistema attorno a blockchain, Web3 e Metaverse. Partendo dalla Francia come trampolino di lancio per l’Europa, cerchiamo di utilizzare questo spazio come base per la creazione e l’innovazione.

