Binance si espande: annunciata un'altra novità

Binance è uno dei maggiori exchange disponibili sul mercato. Monitorare la sua espansione è importantissimo perché la società che lo guida riflette in gran parte l’adozione crittografica nel mondo. Inoltre, è una cartina tornasole in merito alle licenze di criptovalute fornite dai vari Paesi per poter operare in asset digitali.

Proprio in questi giorni l’azienda di Changpeng CZ Zhao ha fatto sapere di essere al lavoro su un’altra novità espansiva molto interessante. Fondamentalmente la piattaforma ha annunciato l’apertura di due nuovi uffici. Questa decisione darà lavoro a 150 dipendenti, ma non è solo questa la notizia.

Infatti, la “bomba” è che i due uffici sono stati aperti proprio in Brasile. Ebbene sì, questa decisione conferma nuovamente che Binance sta puntando molto sul mercato fiorente dell’America Latina in generale. Il Brasile, a quanto pare, è un approdo interessante per questa piattaforma di scambio.

Questo exchange è sicuro e la sua politica espansiva conferma ancora una volta la sua salute economico-finanziaria. Molti analisti ed esperti in criptovalute consigliano la sua piattaforma per investire in asset digitali, NFT e Fan Token. Apri anche tu un conto gratuito.

Binance annuncia l’apertura di due uffici in Brasile

Il mercato crittografico in Brasile sta costantemente emergendo. Al momento conta più di 3,5 milioni di utenti e si prevede che continuerà a crescere non solo nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni. Perciò Binance Exchange ha deciso di aprire due uffici in questo Paese.

Chi verrà inserito nel team di queste due strutture si occuperà prevalentemente di supporto tecnico. Una scelta che fa presagire una futura accelerazione riguardo l’adozione di criptovalute nel Paese latinoamericano. Ma ora è ancora troppo presto per dirlo. La notizia è stata twittata da CZ e citata all’interno di un elenco di novità:

Ultime 48 ore circa:

CZ (io) in qualche montagna dell’Africa, predicando criptovalute

#Binance apre 2 sedi in Brasile 🇧🇷

#Binance firma MOU con il Kazakistan 🇰🇿

#Binance brucia 1,8 milioni di dollari di LUNC dalle entrate di Binance.

Scegli anche tu un exchange sicuro e fidato. Apri un conto su Binance e inizia da subito ad acquistare criptovalute, NFT e Fan Token. Grazie al suo ecosistema intuitivo e alla varietà di opzioni potrai diversificare enormemente i tuoi investimenti. Questo ti permetterà di bilanciare la volatilità dell’attuale mercato crittografico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.