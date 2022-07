Bitcoin: zero commissioni per il trading su Binance

L’exchange di criptovalute numero uno al mondo per volume di transizioni, Binance, sta per spegnere le sue prime cinque candeline. Il compleanno è suo, ma la torta è per gli utenti che si cimentano nel trading: la società ha infatti scelto di celebrare la ricorrenza con zero commissioni sul trading di Bitcoin.

Su Binance arriva il trading Bitcoin a zero commissioni

L’offerta interessa 13 coppie di stablecoin e fiat tra cui BTC/EUR, BTC/USDT, BTC/BUSD, BTC/USDC e BTC/TRY. Le nuove fee saranno in vigore fino a nuovo avviso. Riportiamo di seguito le parole del CEO e fondatore Changpeng “CZ” Zhao.

In linea con la nostra filosofia user-first, Binance ha sempre cercato di offrire le fee più competitive del settore. Infatti, è una piattaforma inclusiva che punta molto sull’accessibilità. L’eliminazione delle commissioni di trading su coppie spot BTC selezionate è un’altra mossa verso quella direzione. Nell’arco di cinque anni, Binance ha costruito una community straordinaria che crede in noi e supporta la nostra visione. La crescita e i risultati che abbiamo ottenuto non sarebbero stati possibili senza di loro. Speriamo di restituire qualcosa alla community, mettendo a loro disposizione i migliori prodotti e servizi al mondo.

L’iniziativa prenderà il via nella giornata di venerdì 8 luglio. Per farsi trovare pronto, chi non l’ha ancora fatto può aprire subito un conto su Binance.

Nata nel luglio 2017, la piattaforma si appresta a festeggiare il suo quinto compleanno con una serie di proposte lanciate via social attraverso l’hashtag #BinanceTurns5. Oggi è un ecosistema blockchain globale, il cui raggio d’azione si è esteso ben oltre l’ambito delineato da Bitcoin e dalle altre crypto, con progetti legati a doppio filo alle prossime evoluzioni dello scenario Web3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.