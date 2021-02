Già disponibile dall’aprile scorso sotto forma di eseguibile da scaricare e lanciare, l’applicazione Bing Wallpaper fa ora il suo debutto ufficiale su Microsoft Store (link), a disposizione dunque anche di coloro che utilizzano un dispositivo che impedisce l’installazione di software da fonti che non siano la piattaforma ufficiale legata a Windows 10. A scoprirlo la sempre attenta redazione del sito Aggiornamenti Lumia.

Esplora il mondo, una fotografia alla volta. Fai prender vita al tuo desktop con un nuovo sfondo ogni giorno scaricando Bing Wallpaper.

Microsoft porta gli sfondi di Bing Wallpaper sullo Store

Al momento sembra esserci qualche intoppo relativo alla fase di rollout: qualcuno non riesce a eseguirne il download, altri riscontrano crash al momento dell’esecuzione. Problemi che con tutta probabilità saranno risolti a breve dal gruppo di Redmond. Di cosa si tratta? Il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere la natura dell’app, ideata per portare uno sfondo del desktop diverso ogni giorno sui monitor degli utenti. Questa la descrizione.

Bing Wallpaper include una raccolta di meravigliose immagini da tutto il mondo che sono state messe in evidenza sulla homepage di Bing. Non solo vedrete una nuova immagine sul vostro desktop ogni giorno, ma potrete anche sfogliarle e apprende da dove arrivano.

Lo screenshot qui sopra è tratto dalla scheda di Bing Wallpaper su Microsoft Store, curiosamente, la data mostrata nella systray di Windows 10 risale a oltre sei anni fa (4/2/2015). Di seguito il dettaglio.