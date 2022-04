Bison Bank sarà la prima banca a offrire servizi di criptovalute in Portogallo

Primo traguardo storico per il Portogallo che ora ha una banca che offre servizi basati su criptovalute e asset digitali ai suoi clienti istituzionali. Stiamo parlando di Bison Bank, istituto di credito tra i più importanti nel Paese, che ha ricevuto la prima licenza crittografica da parte del Banco de Portugal.

Si tratta di una notizia fortemente bullish per il mondo delle criptovalute che continua nella sua costante adozione. Perciò a breve i clienti di questo istituto di credito potranno accedere a una serie di opzioni crittografiche.

L’autorizzazione è arrivata giovedì 14 aprile 2022 a seguito dell’annuncio ufficiale pronunciato dalla Banca Centrale del Portogallo. Bison Digital Asset sarà una società realizzata e controllata completamente da zero dalla banca “madre” per operare nel settore della custodia e dello scambio dei beni virtuali.

Bison Bank Digital Asset sarà la nuova società per servizi di criptovalute

Bison Bank Digital Asset sarà la prima entità in Portogallo a essere autorizzata per promuovere servizi basati su criptovalute e asset digitali. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla Banca Centrale del Portogallo, nonostante nel 2021 questo istituto di credito abbia dichiarato perdite per 10,6 milioni di euro.

Nonostante queste ingenti ammanchi, Bison Bank ha assicurato che è in grado di continuare a procedere con “la creazione delle basi per il processo di convergenza di pareggio“. Inoltre, non sarà nemmeno un problema per la banca riuscire a intensificare gli sforzi per sviluppare un’offerta di servizi di criptovalute.

Il Banco de Portugal è l’autorità preposta per registrare gli enti che intendono fungere da fornitori di servizi di asset digitali. In più è nominato per la verifica delle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

La prima società di pagamenti in criptovalute a cui la Banca Centrale del Portogallo ha concesso la prima licenza VASP completa è stata Utrust. Ora all’elenco pubblico degli enti approvati con licenza per offrire servizi crittografici è comparso anche Bison Bank Digital Asset.

