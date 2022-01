Bitcoin a 1 milione di dollari nel 2030: ecco le ultime previsioni

ARK Invest, famosa società americana di gestione degli investimenti, ha da poco pubblicato una sorprendente previsione a tema crypto. In sostanza, Bitcoin potrebbe superare quota 1 milione di dollari di valore nel 2023, stando a quanto indicato nel nuovo rapporto Big Ideas Summit 2022. Comunque, anche Ethereum raggiungerà un ottimo traguardo che, nel prossimo decennio, si tradurrà in una capitalizzazione di mercato pari a 20 trilioni di dollari. Una notizia che sta catturando l'attenzione degli investitori. Ecco perché potrebbe essere interessante cogliere questa e le future opportunità investendo su Bitcoin tramite una delle piattaforme migliori al mondo, eToro.

#BigIdeas2022 Report is here!

To enlighten investors on the impact of breakthrough technologies we began publishing Big Ideas in 2017. This annual research report seeks to highlight our most provocative research conclusions for the year. Download! https://t.co/QvUbuqVpIL

— ARK Invest (@ARKInvest) January 26, 2022