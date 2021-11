Bitcoin: 3 minacce mettono in pericolo i tuoi guadagni

Entrare nel mondo delle criptovalute e in particolare di Bitcoin non è così difficile, ma solo all'apparenza. Infatti si tratta di una realtà molto particolare dove la sicurezza è a rischio quasi ogni giorno, in pratica sempre. Non si può star tranquilli, minacce inimmaginabili potrebbero minare e azzerare tutti i guadagni. Quindi, se fai già parte del mondo delle crypto o vorresti entrarci, ti sarà molto utile e pratico conoscere le 3 minacce che mettono costantemente a rischio i Bitcoin.

Bitcoin: la sicurezza prima di tutto

Decidere di investire in criptovalute è una scelta davvero importante, da fare con una certa cognizione di causa. Non basta solo “puntare” su una moneta digitale e sperare che la sua quotazione possa aumentare notevolmente dopo il vostro acquisto. Sono necessarie diverse strategie, pianificazioni e, soprattutto, un alto livello di sicurezza. Con Bitcoin quest'ultimo si può avere solo in un modo: conoscendo ciò che può minacciare la crypto.

Questo comporta uno studio assiduo delle possibili e potenziali situazioni di pericolo a cui potrebbero andare in contro le nostre criptovalute guadagnate in tanto tempo e con tanti sforzi. Necessariamente, visto che ormai i Bitcoin sembrano essere diventati un bene rifugio dall'inflazione, molti si stanno affacciando a questo mondo. Di conseguenza, i rischi sulla sicurezza aumentano perché la domanda stessa aumenta.

3 minacce a cui prestare attenzione

Ovviamente identificare ciò che mette in pericolo i tuoi Bitcoin significa, in altre parole, conoscere bene le minacce che potrebbero affacciarsi al tuo portafoglio digitale vanificando in un attimo tutto il tuo lavoro. Scopriamo insieme queste 3 minacce: