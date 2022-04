Allianz prevede che la quotazione di Bitcoin aumenterà: ecco perché

Un’altra voce importante si è espressa a favore di Bitcoin in merito alla sua adozione e alla quotazione futura. Infatti, Mohamed El-Erian, Chief Economic Advisor di Allianz, ha dichiarato che il prezzo di scambio della regina delle criptovalute crescerà enormemente.

La cosa interessante è che non si è limitato a fare solamente questa previsione, ma ne ha spiegato anche il motivo, entrando nel dettaglio. Durante una recente intervista rilasciata alla CNBC, ha espresso il suo parere su Bitcoin mentre il tema di fondo era l’inflazione.

Perciò, a causa delle scelte politiche della Federal Reserve legate all’inflazione, la regina delle criptovalute troverà beneficio nella sua quotazione. Ne saranno felici gli investitori che avranno saputo attendere il momento favorevole conclamato da tanti esperti, e non solo, di criptovalute.

Bitcoin è attraente in un momento di inflazione

Secondo quanto dichiarato da El-Erian di Allianz, Bitcoin sta diventando sempre più attraente fondamentalmente per tre importanti motivi. Il primo riguarda l’inflazione che sta diventando sempre più “persistente“. Il secondo, invece, riguarda la Federal Reserve che, come molti ammettono, ancora “è molto indietro“. Infine, il terzo, riguarda la disinflazione ordinata, il cui percorso è “piuttosto stretto“.

Quindi è logico per El-Erian che ci sarà un’attenzione sempre maggiore nei confronti delle criptovalute e, in particolar modo, di Bitcoin. La regina delle crypto è, difatti, vista come la migliore alternativa all’oro, anche se attualmente quest’ultimo è in rialzo, raggiungendo quasi i 2.000 dollari. Ecco cosa ha affermato in merito:

Penso che la preoccupazione per il popolo delle criptovalute sia che questo declino sta avvenendo in un momento in cui l’oro è in rialzo e raggiunge quasi 2.000 dollari. Perché il grande argomento per le criptovalute è che si tratta di un diversificatore. In un momento di inflazione, è attraente. Ci stiamo adattando a un paradigma in cui la liquidità non è più abbondante. E non è più prevedibile.

