Bitcoin diventa moneta a corso legale nella Repubblica Centrafricana

Un altro traguardo storico per la regina delle criptovalute, ma questa volta nel continente africano. Infatti, dopo El Salvador, Bitcoin è stata dichiarata moneta a corso legale dalla Repubblica Centrafricana. Si tratta di una notizia fortemente rialzista.

La prima criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato sembra proprio inarrestabile e la sua adozione continua senza sosta. In sostanza, la Repubblica Centrafricana è il secondo Paese al mondo ad aver scelto Bitcoin come moneta a tutti gli effetti. Una novità che ha entusiasmato anche Changpeng CZ Zhao che ha twittato:

La Repubblica Centrafricana adotta Bitcoin.

The Central African Republic adopts #bitcoin. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 24, 2022

Bitcoin: approvato il disegno di legge nella Repubblica Centrafricana

Ad aver presentato il disegno di legge per rendere Bitcoin valuta a corso legale nella Repubblica Centrafricana sono stati Gourna Zacko, Ministro dell’Economia Digitale, e Calixte Nganongo, Ministro delle Finanze e del Bilancio.

Approvato dall’Assemblea Nazionale, questo disegno di legge ha trovato favore anche dai partiti dell’opposizione. La decisione di introdurre Bitcoin come moneta a corso legale comporterà quindi l’accettazione della criptovaluta come mezzo di pagamento legale.

Il disegno di legge, oggetto dell’approvazione, contiene non solo gli elementi tecnici e organizzativi per rendere Bitcoin a tutti gli effetti legalizzato, ma anche un quadro giuridico per la regolamentazione più generale delle criptovalute.

Una tale decisione permetterà alla Repubblica Centrafricana di iniziare un nuovo percorso di sviluppo volto a introdurre nuove performance economiche. Non stupisce che Paesi con forti difficoltà nello sviluppo economico adottino Bitcoin come soluzione.

Tuttavia, sorge un dubbio. È forse un caso che questo Paese Africano abbia preso questa decisione alcuni giorni dopo l’annuncio della Russia di voler adottare le criptovalute come conduttore per gli accordi con l’Africa?

